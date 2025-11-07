Βέλγιο: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο της Λιέγης λόγω εμφάνισης drone

Άλλο ένα περιστατικό με πτήσεις drones πάνω από βελγικό αεροδρόμιο παρατηρήθηκε το πρωί της Παρασκευής 07/11 αυτή τη φορά στην πόλη της Λιέγης γεγονός που σήμανε συναγερμό στη βελγική υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Το συμβάν προκλήθηκε λίγες ώρες αφότου ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών αφού είχαν διακοπεί προσωρινά εξαιτίας της εμφάνισης ενός drone.

Η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skyes ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία γύρω στις 09:30 (ώρα Ελλάδας) εθεάθη ένα drone πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα ο αερολιμένας να κλείσει για περίπου 30 λεπτά.

«Πρέπει να εξετάζουμε κάθε αναφορά», δήλωσε ο Κουρτ Φερβίλιχεν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας. Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι πτήσεις επαναλήφθηκαν.

Drones, τα οποία εντοπίσθηκαν να πετούν πάνω από αεροδρόμια στην πρωτεύουσα Βρυξέλλες και τη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, είχαν προκαλέσει την Τρίτη εκτροπή πολλών εισερχόμενων πτήσεων προς άλλα αεροδρόμια και την καθήλωση αεροπλάνων που επρόκειτο να αναχωρήσουν.

Θεάσεις drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες πρόβλημα διαρκείας στο Βέλγιο και έχουν προκαλέσει προβλήματα τους τελευταίους μήνες στην Ευρώπη. Έχουν υποχρεώσει σε προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε χώρες, μεταξύ των οποίων στη Σουηδία την Πέμπτη.

Μερικοί αξιωματούχοι έχουν αποδώσει τα επεισόδια αυτά σε «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας. Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τα επεισόδια. Η βελγική κυβέρνηση συνεδρίασε χθες, Πέμπτη, εκτάκτως με τους επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας με θέμα την αντιμετώπιση αυτού που ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε συντονισμένη επίθεση.

Έκτακτα μέτρα για την ασφάλεια

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, συγκάλεσε το έκτακτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας το πρωί της Πέμπτης, επειδή ο αυξανόμενος αριθμός αυτών των ύποπτων υπερπτήσεων, των οποίων η προέλευση παραμένει άγνωστη, προκαλεί ανησυχία στις αρχές.

Τι αποφάσισαν

Μετά την συνεδρίαση, ο υπουργός Άμυνας της χώρας , Τέο Φράνκεν, ανακοίνωσε ότι μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να καταστεί πλήρως λειτουργικό ως την 1η Ιανουαρίου το Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Εναέριου Χώρου (NASC) στην αεροπορική βάση Beauvechain, ενώ θα απαγορευτεί η πτήση μη εξουσιοδοτημένων επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από ευαίσθητες περιοχές. Ο Φράνκεν ανέφερε, επίσης, ότι θα υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε σε μια συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από «επαγγελματίες» για να σπείρουν «πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο.