Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Νετανιάχου – Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν σήμερα Σάββατο (15/11) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μόσχας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την εφαρμογή της εκεχειρίας και την ανταλλαγή κρατουμένων, ενώ αναφέρθηκαν και στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες για την περαιτέρω σταθεροποίηση της Συρίας, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας στην περιοχή.