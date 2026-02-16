Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στον Κηφισό, κλειστά τμήματα της Αττικής Οδού λόγω έργων

Η κίνηση βασανίζει στην πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας όσους κινούνται με τα οχήματά του στους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, καθώς ο όγκος των οχημάτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένος από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου.

Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα εντοπίζεται στον Κηφισό, που παρουσιάζει την πιο επιβαρυμένη εικόνα στο λεκανοπέδιο. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η ροή των οχημάτων διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες.

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν τόσο στη λεωφόρο Αθηνών από τον Ελαιώνα μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, ενώ με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Αναλυτικά σύμφωνα με την Τροχαία προβλήματα εντοπίζονται στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Λ.Σχιστου

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται τμηματικά και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, επηρεάζοντας τη ροή προς τις βασικές διασταυρώσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Πειραιά, με τους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού να εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις λόγω της αυξημένης κίνησης των πρωινών ωρών.

Κλειστές έξοδοι στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους χρησιμοποιήσουν την Αττική Οδό. Σύμφωνα με την εταιρεία λειτουργίας έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας μετά την έξοδο Ασπροπύργου έως την έξοδο Λεωφ. Φυλής με υποχρεωτική έξοδο των οχημάτων στην έξοδο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο λόγω έργων βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων.