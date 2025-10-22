WSJ: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στην Ουκρανία να πλήττει στόχους βαθιά στη Ρωσία με δυτικούς πυραύλους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άναψαν το πράσινο φως στην Ουκρανία να χτυπά με πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς τη Ρωσία!

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήρε έναν βασικό περιορισμό που περιόριζε τη χρήση δυτικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.



Η εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι η απόφαση αυτή επιτρέπει πλέον στην Ουκρανία να πλήττει στρατιωτικούς στόχους του εχθρού βαθιά μέσα στη Ρωσία.



Ειδικότερα, το Κίεβο μπορεί να χρησιμοποιεί τους βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow, οι οποίοι διαθέτουν εμβέλεια άνω των 180 μιλίων (σχεδόν 300 χιλιομέτρων). Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο τύπο πυραύλου για να πλήξουν ρωσικό εργοστάσιο στην πόλη Μπριάνσκ.

Η απόφαση ελήφθη αφού ο έλεγχος για την έγκριση τέτοιων επιχειρήσεων μεταφέρθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας στη διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. «Όπως έχει αποδειχθεί, η Ουκρανία είναι εξαιρετικά ικανή να πλήττει βαθιά μέσα στη Ρωσία νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Δεν χρειάζεται τη δική μας άδεια», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’Ντόνελ, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Ο στόχος για τους Tomahawk

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επιβεβαιώσει αν σκοπεύουν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση έως και 1.600 χιλιομέτρων. Αντίθετα, στην πρόσφατη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, αυτό το αίτημα των Ουκρανών δεν βρήκε θετική ανταπόκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Επιπλέον, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι δεν φοβούνται τόσο τους ίδιους τους πυραύλους Tomahawk, όσο τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία θα μπορέσει να τους συνδυάσει με άλλα οπλικά συστήματα. Ο ίδιος σημείωσε ότι ακόμη και η απλή αναφορά στο ενδεχόμενο προμήθειας αυτών των πυραύλων προκαλεί πανικό στο Κρεμλίνο.