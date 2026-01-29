Politico: Απομακρύνθηκε κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ για «δώρα» από το Κατάρ

Έναν από τους ανώτερους αξιωματούχους της απομάκρυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από εσωτερική έρευνα για παράβαση των κανόνων της, όπως δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι στο Politico.

Πρόκειται για τον Χένρικ Χολολέι, υπήκοο Εσθονίας, ο οποίος τέθηκε υπό έρευνα για φερόμενη παραβίαση των κανόνων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφάνεια, την αποδοχή δώρων και τη δημοσιοποίηση εγγράφων, σύμφωνα με έγγραφα τα οποία επικαλείται το Politico.



«Είμαι απογοητευμένος, αλλά αποδέχομαι την απόφαση της Επιτροπής και χαίρομαι που αυτή η μακρά διαδικασία έφτασε επιτέλους στο τέλος της», δήλωσε την Πέμπτη (29/1).



Η έρευνα ξεκίνησε αφού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε ποινική έρευνα για καταγγελίες διαφθοράς. Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Libération, σύμφωνα με το οποίο ο Χολολέι φέρεται να αντάλλαξε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με μια μεγάλη αεροπορική συμφωνία με το Κατάρ με αντάλλαγμα «δώρα».



Οι καταγγελίες βασίστηκαν σε εμπιστευτικά πορίσματα έρευνας του 2023 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία είχε ξεκινήσει μετά από αποκαλύψεις του Politico.



«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε πειθαρχική διαδικασία που αφορούσε ανώτερο αξιωματούχο», δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, χωρίς να κατονομάσει το πρόσωπο.



Τρεις αξιωματούχοι της Επιτροπής με γνώση της έρευνας επιβεβαίωσαν στο Politico ότι πρόκειται για τον Χολολέι. Δύο από αυτούς, καθώς και ένας τέταρτος αξιωματούχος, επιβεβαίωσαν την απόλυσή του.



Ο Χολολέι είχε διατελέσει ανώτατο στέλεχος της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο πρόσφατα σύμβουλος κατηγορίας Hors Classe στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συμπράξεων. Σύμφωνα με τα έγγραφα που είδε το Politico, ενημερώθηκε στις 21 Μαρτίου 2025 ότι κινείτο εναντίον του εσωτερική πειθαρχική διαδικασία από την Επιτροπή.