Ελεύθερη η Μογκερίνι: Η Εισαγγελία της απήγγειλε επίσημες κατηγορίες για ευνοιοκρατία και διαφθορά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις Βρυξέλλες, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε επίσημα κατηγορίες περί ευνοιοκρατίας και διαφθοράς κατά της πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι, νυν διευθύντριας του Κολεγίου της Ευρώπης.

Η Μογκερίνι συνελήφθη χθες, Τρίτη (2/12) μαζί με δύο ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους - ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Κολεγίου και έναν αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, ο ένας από τους συλληφθέντες είναι ο διπλωμάτης Στέφανο Σανίνο. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν απάτη, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου, στο πλαίσιο ανάθεσης σύμβασης από την EEAS για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών στο Κολέγιο της Ευρώπης με τη σύλληψή της να έχει προκαλέσει πολιτικό «σεισμό» στα θεμέλια της ΕΕ.

Έφοδοι των Αρχών σε Βρυξέλλες, Μπριζ και σπίτια των υπόπτων

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες:

στα κεντρικά της EEAS στις Βρυξέλλες,

σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ,

και στις κατοικίες των εμπλεκομένων.

Η έρευνα εξετάζει αν ο διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης είχε παραποιηθεί και αν το Κολέγιο είχε λάβει εκ των προτέρων τα κριτήρια επιλογής, αποκτώντας αθέμιτο πλεονέκτημα.

Το Κολέγιο της Ευρώπης επιβεβαίωσε τις έρευνες και δεσμεύτηκε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), που λειτουργεί από το 2021, έχει την αρμοδιότητα να ερευνά, να διώκει και να παραπέμπει στη δικαιοσύνη υποθέσεις που αφορούν:

απάτη εις βάρος των πόρων της ΕΕ,

διαφθορά,

ξέπλυμα χρήματος,

διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ανατεθεί σε ανακριτή στην πόλη Ίπρ, στη Δυτική Φλάνδρα.