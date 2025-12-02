Χειροπέδες στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι για υπόθεση απάτης

Η πρώην Ύπατης Εκπροσώπου Ύπατη Εκπροσώπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, συνελήφθη από τις βελγικές Αρχές την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για απάτη σχετικά με τη χρηματοδότηση μιας ακαδημίας της Μπριζ για νέους διπλωμάτες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Politico, η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), στο Κολλέγιο της Ευρώπης, και σε ιδιωτικές κατοικίες στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ κατόπιν εντολής που έδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Μογκερίνι διηύθυνε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) από το 2014 έως το 2019 ενώ σήμερα διατελεί Πρύτανης του Κολλεγίου από το 2020 και διευθύντρια της Ακαδημίας από το 2022.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία ήταν παρούσα την Τρίτη στα κτίρια της ΕΥΕΔ, και αυτό αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας σχετικά με δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη εντολή.

«Πριν από μισή ώρα, ενημερώθηκα για το τι συμβαίνει στην Μπριζ», δήλωσε ο Χέρμαν Βαν Ρομπάι, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είναι σήμερα πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ.

Εκκενώθηκαν οι χώροι του Κολλεγίου

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε ότι έχει «έντονες υποψίες» ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες περί «θεμιτού ανταγωνισμού» όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης έθεσε τον διαγωνισμό για την ίδρυση της διπλωματικής ακαδημίας στο Κολλέγιο της Ευρώπης. Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσον το Κολλέγιο ενημερώθηκε για τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών πριν από τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης.

Ένας αξιωματούχος της ΕΥΕΔ, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί δήλωσε ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο διοικητικό κτίριο των γραφείων της στις Βρυξέλλες και όχι στο κεντρικό κτίριο στον κόμβο Schuman. Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις και να αφήσουν τις πόρτες και τα έπιπλά τους ξεκλείδωτα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο POLITICO ότι οι επιδρομές συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλλας αναλάβει τα καθήκοντά της.

Η EPPO δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τις αρχές να άρουν την ασυλία, που συνήθως παρέχεται σε διπλωμάτες, προστατεύοντάς τους από νομικές ενέργειες, «αρκετών υπόπτων» πριν από την έρευνα, και ότι αυτή χορηγήθηκε.