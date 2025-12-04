«Έδωσε εξηγήσεις με πλήρη διαφάνεια» λέει η δικηγόρος της Φεντερίκα Μογκερίνι

Η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φεντερίκα Μογκερίνι έδωσε εξηγήσεις «με πλήρη διαφάνεια» στους ανακριτές, διαβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου η δικηγόρος της.



«Η ανάκριση πήγε πολύ καλά, διήρκεσε πάρα πολύ, αλλά με πλήρη διαφάνεια και με ηρεμία», δήλωσε η δικηγόρος Μαριαπάολα Κέρκι στο Γαλλικό Πρακτορείο.



Η Μογκερίνι, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (EEAS) από το 2014 ως το 2019, ανακρίθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, για δέκα ώρες από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπριζ, την πόλη όπου βρίσκεται το Κολέγιο της Ευρώπης, πριν αφεθεί ελεύθερη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.



Η Ιταλίδα, πρώην υπουργός, είναι εδώ και πέντε χρόνια η διευθύντρια του Κολεγίου της Ευρώπης, το οποίο εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων δημόσιων λειτουργών.



Οι ανακριτές θέλουν να διαπιστώσουν αν το 2021-2022 το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό για ένα συμβόλαιο της EEAS για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών της ΕΕ.



Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η έρευνα αφορά υποψίες για «απάτη και διαφθορά στο πλαίσιο διαγωνισμών για συμβόλαια του δημοσίου, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου».



Εκτός από τη Μογκερίνι, κατηγορίες έχουν επίσης απαγγελθεί σε βάρος δύο προσώπων. Πρόκειται για τον Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντή του Κολεγίου της Ευρώπης αρμόδιο για την εκπαίδευση και τα προγράμματα, και τον Στέφανο Σανίνο, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, ότι παραιτείται από τα καθήκοντά του.



Αρνείται τις κατηγορίες η Μογκερίνι

Από την πλευρά της, η Φεντερίκα Μογκερίνι διαβεβαίωσε την Τρίτη (02/12) ότι το Κολέγιο της Ευρώπης ανέκαθεν σεβόταν «τα υψηλότερα κριτήρια ακεραιότητας και δίκαιης αντιμετώπισης». Πρόσθεσε πως έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» ότι η δικαιοσύνη θα το αναγνωρίσει.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η άρση της κράτησης της Μογκερίνι τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη δεν συνοδεύθηκε από μέτρο περιορισμού των μετακινήσεών της.



Η αστυνομία ανακοίνωσε στους τρεις υπόπτους τις κατηγορίες σε βάρος τους, παρουσία του ανακριτή, και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι επειδή ο ανακριτής έκρινε ότι δεν υπάρχει «κίνδυνος φυγής», σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

