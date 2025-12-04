Η Μογκερίνι παραιτείται από το Κολλέγιο της Ευρώπης: Εκτελούσα τα καθήκοντά μου πάντα με αμεροληψία

Την παραίτησή της από τη θέση της πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης, υπέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, η πρώην επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι.



Σε δήλωσή της, ανέφερε: «Σύμφωνα με την απόλυτη αυστηρότητα και αμεροληψία με την οποία πάντα εκτελούσα τα καθήκοντά μου, σήμερα αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση της πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης και της διευθύντριας της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».



Η Μογκερίνι και ένας από τους ανώτερους διπλωμάτες του μπλοκ, ο Στέφανο Σανίνο, τέθηκαν υπό κράτηση την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, μετά από έφοδο της βελγικής αστυνομίας στο πλαίσιο έρευνας για απάτη. Ο Σανίνο έχει ήδη παραιτηθεί από τη θέση του στην Επιτροπή.



Η αστυνομία έκανε έρευνες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και στο Κολλέγιο της Ευρώπης για φερόμενη διαφθορά κατά τη δημιουργία μιας ακαδημίας κατάρτισης διπλωματών.



Η Μογκερίνι, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ήταν υπεύθυνη της ΕΥΕΔ από το 2014 έως το 2019 και εργάζεται στο Κολλέγιο της Ευρώπης από το 2020.