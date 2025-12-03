«Σοκαρισμένη» η Καϊλή για τη σύλληψη Μογκερίνι: Το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος» για πολιτικούς

Θέση για την έρευνα για απάτη που αφορά την πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, πήρε η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς QatarGate, Εύα Καϊλή.

Μιλώντας στην εφημερίδα La Stampa από το Αμπού Ντάμπι, η κ. Καϊλή δήλωσε «σοκαρισμένη», ωστόσο πρόσθεσε πως δεν την εξέπληξε η έρευνα για το αν μια δημόσια προσφορά που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ ήταν στημένη υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης. Η Μογκερίνι, που είναι πλέον πρύτανης του Κολλεγίου και ο πρώην επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας Στέφανο Σανίνο κρατήθηκαν για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με το Politico, η Εύα Καϊλή χαρακτήρισε την έρευνα ως μέρος μιας «επιχείρησης που στοχεύει την Ιταλία», η οποία καταστρέφει πολιτικές καριέρες πολύ πριν αποδειχθούν τα γεγονότα και θέτει σε κίνδυνο το κράτος δικαίου. Συμπλήρωσε, δε, με νόημα ότι το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος» για πολιτικά πρόσωπα, ειδικά για Ιταλούς.



Στη συνέχεια, έκανε σαφείς παραλληλισμούς μεταξύ της δικής της εμπειρίας και της σύντομης κράτησης της Μογκερίνι, επιμένοντας ότι το QatarGate παρερμηνεύτηκε από την αρχή.



Αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως παράνομη ξένη επιρροή, υποστήριξε η κ. Καϊλή, ήταν συνήθης κοινοβουλευτική διπλωματία που υποστηριζόταν από ιδιωτική χρηματοδότηση ΜΚΟ. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, σημείωσε, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον της και πολλά από τα αποδεικτικά στοιχεία παραμένουν «σε μεγάλο βαθμό περιστασιακά».

