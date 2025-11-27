Le Soir: Μάρτυρας μπλέκει ξανά την Καϊλή για το Qatargate - «Μου έδωσαν μετρητά για το διαμέρισμα»

Ένα νέο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας Le Soir φέρνει ξανά το προσκήνιο την πρώην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή και τη δράση της στο περίφημο σκάνδαλο του QatarGate.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το άρθρο της οποίας τιτλοφορείται «Qatargate: Μια μάρτυρας εμπλέκει την Εύα Καϊλή», το δικαστήριο φέρεται να συνέλλεξε νέα στοιχεία για την φερόμενη δωροδοκία που έλαβαν τόσο η τέως ευρωβουλευτής όσο και ο σύζυγός της Φραντζέσκο Τζόρτζι, κάτω από το τραπέζι, με σκοπό την αγορά ενός ακινήτου στο Βέλγιο. Όπως σημειώνεται, αυτό το νέο στοιχείο θεωρείται από το δικαστήριο ως ισχυρή ένδειξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αφού η μάρτυρας ισχυρίζεται ότι η Έυα Καϊλή ήταν παρούσα όταν της έδωσαν στο χέρι το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ.

Η εφημερίδα παραθέτει τα στοιχεία που συνέλεξε από τα τελικά συμπεράσματα της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας πριν από την ακρόαση της υπόθεσης της και του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζόρτζι τον Δεκέμβριο.

Στο δημοσίευμα καταγράφεται η μαρτυρία της πωλήτριας του διαμερίσματος. «Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να παρέδωσαν 100.000 ευρώ σε μετρητά στην πωλήτρια, η οποία παραδέχτηκε αυτά τα γεγονότα». «Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης της, η πωλήτρια διευκρίνισε ότι τόσο ο κατηγορούμενος Τζόρτζι όσο και η κατηγορούμενη Καϊλή ήταν παρόντες».

Έτσι, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η μαρτυρία της πωλήτριας αποδυναμώνει τη θέση της πρώην ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ. Ακόμη και αν τα μετρητά δεν της ανήκαν, η Εύα Καϊλή θα μπορούσε να υποθέσει ότι ήταν αμφίβολης προέλευσης και, χρησιμοποιώντας τα για την αγορά ακινήτων, θα μπορούσε να είχε διαπράξει ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με την υπόθεση της εισαγγελίας.

Το Δεκέμβριο η ακρόαση στο δικαστήριο

Όπως έχει γίνει γνωστό, το τμήμα απαγγελίας κατηγοριών των Βρυξελλών θα πραγματοποιήσει μια κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση των κατηγορουμένων αφού είναι το πλέον αρμόδιο για την επαλήθευση της νομιμότητας της δικαστικής έρευνας.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των Καϊλή και Τζόρτζι έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά τις έρευνες της ομοσπονδιακής εισαγγελίας και των διαδοχικών ανακριτών σε διάφορα σημεία με στόχο την ανατροπή όλων ή μέρους των ανακριτικών διαδικασιών.

Πάντως, η Εύα Καϊλή έχει καταθέσει επανειλημμένα ότι η παρουσία των περίπου 900.000 ευρώ που βρέθηκαν σε μετρητά στο σπίτι της στις Βρυξέλλες ανήκουν εν μέρη στον σύντροφό της και έτσι εναπόκειται σε εκείνον να το εξηγήσει.

Το πιο σημαντικό, όμως, σύμφωνα με την εκδοχή των γεγονότων που εκφράζει η ίδια, ο Αντόνιο Παντσέρι, πρώην βοηθός του ιταλικού κοινοβουλίου των ευρωβουλευτών, χρησιμοποίησε το διαμέρισμά της για να κρύψει ορισμένα από τα δικά του κρυφά χρήματα, καθώς ο πρώην προϊστάμενος του Τζόρτζι δεν απολάμβανε πλέον βουλευτική ασυλία μετά το 2019, όταν απολύθηκε από το αξίωμά του.

«Το ζευγάρι αγωνίζεται αδιάκοπα, τόσο στο δικαστικό όσο και στο δημοσιογραφικό μέτωπο, για να διακηρύξει την αθωότητά του. Από τη μία πλευρά, ο Francesco Giorgi, πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός των ευρωβουλευτών Antonio Panzeri και Andrea Cozzolino – και οι δύο κατηγορούμενοι στο σκάνδαλο Qatargate – μετά από συνεργασία αρκετών μηνών με τους ανακριτές, αν και πάντα αθώωνε τη σύζυγό του, άλλαξε στάση το 2023 και σήμερα ισχυρίζεται ότι οι ομολογίες του ελήφθησαν υπό πίεση.

Πάντως, η Εύα Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ελλάδα, πάντα διακήρυσσε την αθωότητά της για τις κατηγορίες διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τις οποίες είναι ύποπτη, παρά το βουνό μετρητών που βρέθηκε στην κατοχή της στις 9 Δεκεμβρίου 2022 και τις αποδείξεις για την έντονη δραστηριότητά της ως λομπίστρια υπέρ του Εμιράτου του Κατάρ», αναφέρει χαρακτηριστικά η βελγική εφημερίδα.