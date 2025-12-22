Καϊλή: «Στημένη η βαλίτσα με τα χρήματα» - «Χρησιμοποίησαν την κόρη μου, είμαι θύμα του Belgiangate»

Να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση διαφθοράς για την οποία κατηγορείται ζήτησε η Εύα Καϊλή, κάνοντας λόγο για «ενορχήστρωση» της υπόθεσης από τις βελγικές Αρχές σε συνεννόηση με τα μέσα ενημέρωσης με πολιτικές σκοπιμότητες.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινουβουλίου διαγράφηκε από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ το 2022, αμέσως μετά την αποκάλυψη της φερόμενης εμπλοκής της σε σκάνδαλο χρηματισμού πολιτικών του ευρωκοινοβουλίου από χώρες εκτός ΕΕ με στόχο την διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων στο Στρασβούργο. Βασική χώρα που χρηματοδοτούσε τα πολιτικά πρόσωπα φέρεται να ήταν το Κατάρ, για αυτό και το σκάνδαλο ονομάστηκε Qatargate.

Η υπόθεση Καϊλή επανήλθε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αφού η πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε νέα υπόθεση διαφθοράς πριν λίγες ημέρες.

«Ήταν χρήματα που πήγαιναν σε ΜΚΟ για καλό σκοπό»

«Η δικαιοσύνη βασίζεται σε στοιχεία και γεγονότα», δήλωσε η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή της στο Euronews.

«Πριν από τρία χρόνια, μια συγκεκριμένη οπτική παρουσιάστηκε ως δικαιοσύνη, αλλά τώρα έχουμε τη σαφήνεια να δούμε τι πραγματικά συνέβη», πρόσθεσε η Εύα Καϊλή.

Φωτό: Ευρωπαϊκή Ένωση/INTIME

«Υπήρχαν αποδείξεις από μια έρευνα των μυστικών υπηρεσιών του Βελγίου. Από τις υποκλοπές μπορούμε να δούμε ότι υπήρχαν ιδιωτικά κεφάλαια -όχι δημόσια- για τον πρόεδρο μιας ΜΚΟ, τον Παντσέρι, ότι αξιοποίησε τη βοήθεια που μπορούσε να λάβει», ανέφερε.

«Τους ζήτησε να τον βοηθήσουν να τα λάβει μέχρι να τα δηλώσει. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις υποκλοπές, από σημειώσεις και από μαρτυρίες. Μέχρι που εφαρμόστηκαν μέθοδοι εξαναγκασμού και τα πράγματα άλλαξαν», είπε η Εύα Καϊλή.

Όπως τόνισε σε άλλο σημείο, τα χρήματα που εντοπίστηκαν ήταν «ιδιωτικά κεφάλαια για μια ΜΚΟ που στην πραγματικότητα έκανε μια καλή αποστολή βοηθώντας τους ανθρώπους στο Αφγανιστάν και το Σουδάν».

Ερωτηθείσα για φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με βαλίτσες με χρήματα, τις οποίες υποτίθεται ότι μετέφερε η ίδια, σημείωσε: «Οι φωτογραφίες ήταν σκηνοθετημένες, ήταν παράνομες, για να δημιουργηθεί το τεκμήριο της ενοχής».

«Τώρα έχουμε περισσότερα στοιχεία ότι ο εισαγγελέας του Βελγίου προ-ενορχήστρωσε όχι μόνο τις διαρροές αλλά και την ιστορία. Έτσι, ο στόχος είχε επιλεγεί», σημείωσε η Εύα Καϊλή.

«Τώρα έχουμε τα μηνύματα μεταξύ του εισαγγελέα, δημοσιογράφων και της αστυνομίας, που ετοιμάζουν άρθρα πριν ξεκινήσει η έρευνα», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξε πλήρης «ενορχήστρωση» στην υπόθεση.

«Χρησιμοποίησαν την κόρη μου»

«Υπήρξε δημόσια δίκη. Χρησιμοποίησαν την κόρη μου και άλλες οικογένειες για να αλλάξουν μαρτυρίες και να αποδώσουν κατηγορίες ενώ ο νόμος απουσιάζει», δήλωσε η Εύα Καϊλή.

«Σήμερα έχουμε ένα Belgian Gate. Ο δικαστής παραιτήθηκε. Ο εισαγγελέας παραιτήθηκε. Ο ανακριτής παραδέχτηκε ότι η υπόθεση βασίστηκε σε ψέματα. Ο διευθυντής κατά της διαφθοράς διώκεται από τη δικαιοσύνη».

«Όταν καταστρέφουν την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας, όταν επιλέγουν έναν στόχο, σκηνοθετούν φωτογραφίες και γράφουν το σενάριο πριν ανοίξει η υπόθεση, αυτό σημαίνει ότι το να είσαι πολιτικός στο Βέλγιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ασφαλές», υπογράμμισε.

Υποστήριξε μάλιστα πως και στην περίπτωση της Φεντερίκα Μογκερίνι, η πρώην ύπατη εκπρόσωπος των Βρυξελλών κατηγορήθηκε και συνελήφθη προτού υπάρξουν αποδείξεις.

«Στοχοποιούν τους πολιτικούς από τη Νότια Ευρώπη»

«Προσωπικά περιμένω η δικαιοσύνη να έρθει μέσω της παρουσίασης των στοιχείων, να έχουμε μια δίκαιη διαδικασία. Η διαδικασία ήταν εντελώς παράνομη», τόνισε.

Η πρώην ευρωβουλευτής δήλωσε στο Euronews ότι αποφάσισε να μιλήσει τώρα εξαιτίας αυτού που αποκαλεί ανησυχητικό μοτίβο που σχετίζεται με τους υπηκόους της Νότιας Ευρώπης οι οποίοι εργάζονται για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

«Νομίζω ότι είναι εύκολο να επιτεθεί κανείς στις χώρες της νότιας Ευρώπης και να δημιουργήσει μια αφήγηση και μια υπόθεση. Αλλά η υπόθεση είναι το αντίθετο από τα γεγονότα και καταστρέφει ζωές», δήλωσε η Εύα Καϊλή.

«Και ο λόγος για τον οποίο μιλάω, παρόλο που έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στην οικογένειά μου, αλλά και στην υπόθεσή μου, είναι επειδή αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε κανέναν», κατέληξε.