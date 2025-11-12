«Σπίτι σε όλους»: Το 15ετές πρόγραμμα στέγης για 17.500 στρατιωτικούς - Όλες οι λεπτομέρειες

Με σύνθημα «παροχή στέγης σε όλα τα στελέχη που μετατίθενται σε τόπο μη επιθυμίας τους» και στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους αλλά και να καταστεί και πάλι ελκυστική η καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις , το 15ετες οικιστικό πρόγραμμα παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας

Το φιλόδοξο σχέδιο κινείται σε τρεις άξονες: εξασφάλιση χρηματοδότησης από ιδίους πόρους, στη διακλαδικότητα και στη διαφάνεια, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να κάνει λόγο για μία ολιστική παρέμβαση στο στράτευμα «με καλύτερους μισθούς , καλύτερες συνθήκες, δωρεάν στέγη, φθηνό σούπερ μαρκετ , φροντίδα για τα παιδιά, καλό σύστημα υγείας μέσω των στρατιωτικών νοσοκομείων και φροντίδα για τους αποστράτους».

Νέες κατοικίες

Το πρόγραμμα αφορά την παροχή στέγης σε ολα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθενται σε τόπο μη επιθυμίας τους, προβλέπει την κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων 7.030 οικημάτων.

Η κατασκευή περισσότερων από 10.454 νέων κατοικιών χωρίζεται σε τρεις φάσεις:



Α’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 5.100 για το σύνολο του προσωπικού σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την περίοδο έως 2030. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2024 και έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα παραδοθούν περισσότερες από 1.059 κατοικίες.



Β’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.623 κατοικιών για το σύνολο του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% της Αττικής για την περίοδο 2031-2035.



Γ’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.731 κατοικιών στο 100% της επικράτειας έως το 2040.



Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός 7.030 υφιστάμενων στρατιωτικών οικημάτων χωρίζεται σε τρεις φάσεις:



Α’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.520 κατοικιών έως το 2030 σε Θράκη, νησιά Αιγαίου και 50% Κρήτη.



Β’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία, Αττική και 50% Κρήτη, από το 2031-2035.



Γ’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη επικράτεια για την περίοδο 2036-2040.

ΙΝΤΙΜΕ

Χρηματοδότηση

Όπως ανακοινώθηκε, η χρηματοδότηση του οικιστικού προγράμματος είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Το 85% προέρχεται από ιδίους πόρους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το υπόλοιπο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων - Φοιτητικές Εστίες

Το στεγαστικό πρόγραμμα δεν σταματά στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό κατοικιών, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο το οικοσύστημα της στρατιωτικής ζωής, στηρίζοντας τα στελέχη ενώ στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής συμβάλλει και η κατασκευή νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών, σε ποσοστό 100%. Ειδικότερα, κατασκευάζονται 6 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί δυναμικότητας 252 βρεφών και νηπίων. Επίσης, ανακατασκευάζονται - επεκτείνονται 6 κτίρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή τριών νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης απόστρατων Ενόπλων Δυνάμεων, με την παροχή της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης. Σημαντική εξίσου είναι και η κατασκευή φοιτητικών εστιών για Δόκιμους Αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.