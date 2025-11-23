Δένδιας: Αυτά είναι τα μέτρα για τη στρατιωτική οικογένεια-«Θα παρακολουθούνται όπως το εξοπλιστικό»

Σε μια σειρά μέτρων για τη στρατιωτική οικογένεια αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας κατά κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του ΓΕΕΘΑ στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «δεν είναι μόνο τα στελέχη που υπερασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Είναι και οι οικογένειες. Σηκώνουν βάρη τα οποία δεν είναι πάντα ορατά. Οι οικογένειες είναι οι στρατιώτες, οι ναύτες, οι αεροπόροι χωρίς στολή, χωρίς βαθμούς, χωρίς παράσημα».

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως για μία ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα. Όπως είπε, «χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για τον άνθρωπο που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και την οικογένειά του. Αυτό υπηρετεί η "Ατζέντα 2030". Μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει τη φροντίδα της στρατιωτικής οικογένειας. Με καλύτερους μισθούς, που ήδη περιλαμβάνονται στο νομοθέτημα που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Με αξιοπρεπή, δωρεάν στέγη. Με πραγματικές διευκολύνσεις στην καθημερινότητα. Με φροντίδα για τα παιδιά. Με αποτελεσματικό σύστημα Υγείας. Με μέριμνα για τους ηλικιωμένους αποστράτους και τα άτομα με αναπηρία. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας επιστρέφει πολλαπλάσιο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε αποτροπή, σε ηθικό».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΕΡΑ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 2025 / ΥΕΘΑ ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΓΕΕΘΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΠΗΣ (ΦΩΤΟ: INTIME)

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας περιέγραψε τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η ενίσχυση της στρατιωτικής οικογένειας.

Νέο μισθολόγιο

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε πως το νέο μισθολόγιο αποτυπώνει τη βούληση αναγνώρισης της ιδιαίτερης προσφοράς, διαχωρίζει τον βαθμό από τη μισθολογική εξέλιξη και προβλέπει πραγματικές αυξήσεις που κυμαίνονται από 13 % έως 53 %.

Ενδεικτικά:

Ταγματάρχης με 17 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 321 ευρώ το μήνα, ήτοι 19,2% (από 1.671€ σε 1.992€).

Λοχαγός με 13 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 276 ευρώ το μήνα, ήτοι 18,2% (από 1.518€ σε 1.794€).

«Το νέο μισθολόγιο είναι δικαιότερο, ανταμείβοντας την ευθύνη και την απόδοση», τόνισε ο Νίκος Δένδιας, προσθέτοντας πως «με την προσθήκη των επιδομάτων παραμεθορίου, διοίκησης και θέσης ευθύνης οι καθαρές αποδοχές αυξάνονται ακόμα περισσότερο», δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα:

Ανθυπολοχαγός με 3 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δει αύξηση 379 ευρώ τον μήνα, ήτοι 31,7% (από 1.197€ σε 1.576€) και 4.548 € ετησίως.

Ταγματάρχης Διοικητής Υπομονάδας με 17 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δεί αύξηση 427 ευρώ το μήνα, ήτοι 24,4% (από 1.753€ σε 2.180€) και 5.124 € ετησίως.

Αντιπλοίαρχος Κυβερνήτης Φρεγάτας με 23 έτη υπηρεσίας θα δεί αύξηση 1.000 ευρώ το μήνα, ήτοι 52,3% (από 1.913€ σε 2.913€) και 12.000€ ετησίως.

Όπως υπενθύμισε, οι αυξήσεις προέρχονται κυρίως από εξοικονομήσεις που προέκυψαν από τον εξορθολογισμό της Δομής Δυνάμεων και το κλείσιμο των μη απαραίτητων δομών. «Καλύτεροι μισθοί σημαίνουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και σας λέω, ότι δεν έχω πρόθεση να σταματήσω εδώ. Υπάρχει μια συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι εξοικονομήσεις που κάνουμε θα επιστρέφουν ως μισθολογικό μέρισμα στα στελέχη μας. Θα συνεχίσω σε αυτή τη πορεία που θεωρώ ότι αποτελεί πρότυπο για το Ελληνικό Δημόσιο. Και ελπίζω να καταφέρω δεύτερο κύκλο αυξήσεων» τόνισε ο Νϊκος Δένδιας.

Δωρεάν στέγη - Παραδίδονται τα πρώτα σπίτια

Εξασφάλιση δωρεάν στέγης στα στελέχη που η πατρίδα μεταθέτει σε τόπο μη επιλογής τους, «όχι ως προνόμιο, αλλά ως υποχρέωση». Με το νέο οικιστικό πρόγραμμα προχωρά η κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση 7.030 υφιστάμενων κατοικιών, ένα σύνολο 17.484 σπιτιών.

«Είναι το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα που εκτελέστηκε ποτέ στην Ελλάδα, με προτεραιότητα εκεί που οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Πρόκειται για σύγχρονες και λειτουργικές κατοικίες με διαμερίσματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε τύπου οικογενειακής κατάστασης, από τα νεότερα στελέχη έως και τις πολύτεκνες οικογένειες».

INTIME NEWS

Η ολοκλήρωση των πρώτων 1.059 νέων κατοικιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, 49 από αυτές θα παραδοθούν μεθαύριο στο Χαϊδάρι, ενώ το σύνολο θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026. Πρόκειται για ένα προγραμματισμένο, χρηματοδοτημένο σχέδιο, με σαφές χρονοδιάγραμμα παραδόσεων.

«Καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας»

Με στόχο την καταπολέμηση της ακρίβειας δημιουργείται η Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων. Τα στρατιωτικά πρατήρια θα ομογενοιοποιηθούν και θα εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες εφοδιασμού, με κεντρική διαπραγμάτευση τιμών και με τεχνολογία logistics.

Στόχος σαφής και ποσοτικά μετρήσιμος, όπως σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας: «Το "Καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας" να καταστεί, μεσοσταθμικά, κατά 20% έως 23% φθηνότερο από τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς. Στόχος ρεαλιστικός, που θα παρακολουθείται με την ίδια επιμέλεια που παρακολουθείται και το εξοπλιστικό. Εδράζεται σε τεκμηριωμένους υπολογισμούς με σαφή, αντικειμενικά κριτήρια».

Φροντίδα για τα παιδιά - Ενίσχυση της μητρότητας

«Χρειαζόμαστε νέους Έλληνες. Αρνούμαι την άνευ όρων παράδοση στην απειλή της εθνικής συρρίκνωσης. Η στρατιωτική οικογένεια το βιώνει πιο έντονα, με την υπογεννητικότητα, τις μεταθέσεις, το ασταθές περιβάλλον, τις αυξημένες απαιτήσεις. Στηρίζουμε στην πράξη το δικαίωμα της οικογένειας να μεγαλώσει» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στην κατεύθυνση αυτή, ανέφερε ότι δρομολογείται επιτέλους νέα Μαιευτική Κλινική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, που θα λειτουργήσει μέχρι τις 31/12/26, με προοπτική να δημιουργηθεί Μαιευτική Κλινική στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Όπως υπενθύμισε, έχει ήδη θεσπισθεί η δωρεάν παροχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και έχει ήδη θεσπισθεί επίσης και θα διευρυνθεί η δωρεάν κρυοσυντήρηση ωαρίων. Το μέτρο θα επεκταθεί στις γυναίκες που θα επιλέξουν την εθελοντική στράτευση, ενισχύοντας έμπρακτα τη στήριξη προς όσες αποφασίζουν να υπηρετήσουν την πατρίδα.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τη φροντίδα των παιδιών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Νίκος Δένδιας υπενθύμισε πως κατασκευάζονται νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί, και ανακατασκευάζονται και επεκτείνονται έξι υφιστάμενα κτήρια, ώστε να φιλοξενήσουν περισσότερα βρέφη και νήπια. Παράλληλα, αναβαθμίζεται το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παίδων, με σύγχρονες προδιαγραφές και ενισχυμένη επιστημονική στελέχωση, ώστε τα παιδιά της στρατιωτικής οικογένειας με αυξημένες ανάγκες να λαμβάνουν ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου φροντίδα.

Ακόμη, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, «κινητροδοτείται όποιος επιθυμεί σπουδάζοντας να βοηθήσει την πατρίδα». Στο πλαίσιο θέσπισης υποτροφιών για φοιτητές που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, το ΥΠΕΘΑ θα προβεί στην κατασκευή τεσσάρων νέων συγκροτημάτων Φοιτητικών Εστιών, για την φιλοξενία 120 σπουδαστών. Με αυτόν τον τρόπο, η μέριμνα για τη στρατιωτική οικογένεια αγκαλιάζει και τη νέα γενιά, τα παιδιά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αν το θέλουν.

Σύστημα Υγείας

«Τα στρατιωτικά νοσοκομεία δεν αποτελούν μόνο κρίσιμη υποδομή για την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αποτελούν και πυλώνα φροντίδας για τη στρατιωτική οικογένεια. Επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό τους, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, ο οποίος πρόσθεσε: «είμαστε σε επαφή με το Ίδρυμα Νιάρχος, για την παροχή δωρεάν σύγχρονου software logistics, για να μηχανογραφήσουμε πλήρως τη λειτουργίας τους, και να τη βελτιστοποιήσουμε. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Δρακόπουλο για τη βοήθεια. Θα αναθέσουμε σε αξιόπιστο εξωτερικό αξιολογητή την πιστοποίηση και τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας των νοσοκομείων μας, ώστε να παρέχουν πιστοποιημένες υπηρεσίας υψηλού επιπέδου».

INTIME NEWS

Στο ίδιο πνεύμα μέριμνας, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καθιερώνει πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στις υγειονομικές δαπάνες - από το 15% που ίσχυε έως σήμερα - όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας, ρύθμιση που προστατεύει ουσιαστικά το οικογενειακό εισόδημα των στελεχών.

Ο Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, υπογράμμισε πως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην ίδρυση Πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης και Μονάδας Αντιμετώπισης Πολεμικού Τραύματος. «Έχει ήδη οργανωθεί συνέδριο για αυτό στις 17/1/26. Και είμαι σε στενό συντονισμό με τον Γ. Βέλμαχο του Harvard και του M.G., έναν από τους καλύτερους χειρουργούς τραύματος στον πλανήτη, που ως του εκ θαύματος είναι Έλληνας, και ο οποίος μας παρέχει τη σχετική τεχνογνωσία», ανέφερε για το ίδιο ζήτημα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ηλικιωμένοι απόστρατοι - ΑμεΑ

«Δεν δικαιούμαστε να ξεχνάμε όσους υπηρέτησαν επί δεκαετίες την Πατρίδα και σήμερα ζουν μόνοι, χωρίς επαρκή στήριξη» τόνισε ο κ. Δένδιας. Όπως είπε, στην κατεύθυνση αυτή δημιουργούνται τρία νέα συγκροτήματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αποστράτων, με διαμερίσματα, με οργανωμένες υπηρεσίες φροντίδας, με βασική ιατροφαρμακευτική υποστήριξη. Στην ουσία ένα ανθρώπινο, ασφαλές περιβάλλον.

Επιπλέον, έχει συσταθεί η Διακλαδική Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο ΝΙΜΤΣ, οργανωμένη με σύγχρονα πρότυπα διαβίωσης, με στόχο την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς, ασφαλούς και ουσιαστικά υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, υλοποιείται ένα πλέγμα δράσεων όπως η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικα Άτομα με Αναπηρία που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα.

Υπηρεσιακές διευκολύνσεις

Με νέα υπουργική απόφαση καθορίζονται ευεργετικές ρυθμίσεις, για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών, οι οποίες αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα. Για την προστασία του θεσμού της οικογένειας και την αντιμετώπιση οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων, υλοποιούνται μέτρα που αφορούν:

χορήγηση ειδικών γονικών αδειών,

απαλλαγή από υπηρεσίες διανυκτέρευσης, όπου αυτό επιβάλλεται από σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

μειωμένο ωράριο εργασίας,

μειωμένο ωράριο εργασίας, συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών.

«Επαγγέλλομαι μια νέα αντίληψη. Δεν αντιμετωπίζουμε την οικογένεια ως ανασταλτικό παράγοντα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τη βλέπουμε ως θεμελιώδη προϋπόθεση για την πλήρη και απρόσκοπτη εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Τέλος, επισήμανε ότι όλα τα παραπάνω μέτρα συγκροτούν μια ολιστική προσέγγιση και δεν αποτελούν μεμονωμένες παρεμβάσεις. Συνιστούν ένα πλέγμα πολιτικών που αποτυπώνει το αυτονόητο: Στο επίκεντρο της Εθνικής Άμυνας βρίσκεται το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων και η οικογένειά του.

«Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν θεματοφύλακας της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Χρωστάμε, λοιπόν, στα στελέχη και στις οικογένειές τους να ολοκληρώσουμε τον μετασχηματισμό της "Ατζέντας 2030", να παραδώσουμε στους επόμενους μια Ελλάδα με διασφαλισμένη τη δυνατότητα άσκησης της κυριαρχίας της. Με ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και με μια στρατιωτική οικογένεια που αισθάνεται ότι η Πολιτεία είναι δίπλα της, όχι στα λόγια, των πανηγυρικών, αλλά στην πράξη. Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού, τιμάμε σήμερα τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Τις τιμάμε με τον πιο στέρεο τρόπο. Τιμάμε τη στρατιωτική οικογένεια. Χρόνια πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις μας!».