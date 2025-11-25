«Ατζέντα 2030»: Στρατιωτική υπηρεσία με πανεπιστημιακές σπουδές - Οι πρώτοι 80 επιτυχόντες

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τα στοιχεία των υποψηφίων που συμμετείχαν στις προκηρύξεις πλήρωσης των πρώτων 40 θέσεων για τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας (ΕΠΘ), στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Ειδικότερα, στους επίσημους ιστοτόπους των Γενικών Επιτελείων αναρτήθηκαν κατά περίπτωση:



α. Πίνακες υποψηφίων που επιλέχθηκαν για ένταξη κατά σειρά επιτυχίας.



β. Πίνακες με όσους υποψήφιους δεν προκρίθηκαν για ένταξη λόγω συμπλήρωσης του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων.



γ. Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων.



Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:



- Για τον Στρατό Ξηράς



- Για το Πολεμικό Ναυτικό



- Για την Πολεμική Αεροπορία

Οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν θα λάβουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη σχετική απόφαση, την οποία οφείλουν να αποδεχθούν εντός δύο (εργάσιμων ημερών.

Τι είναι τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας

Τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας συνδυάζουν στρατιωτική υπηρεσία με ακαδημαϊκές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και απευθύνονται σε φοιτητές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, με στόχο να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, οι συμμετέχοντες υπηρετούν σε ερευνητικά προγράμματα ή μονάδες σχετικές με το αντικείμενό τους.