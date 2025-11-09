Rafale και F-35 «σχίζουν» τον αττικό ουρανό – Εντυπωσιακή επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας

Επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ πραγματοποιείται στην παραλία του Φλοίσβου νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (9/11), παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.



Το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά μια μοναδική αεροπορική επίδειξη, που υπόσχεται ισχυρές δόσεις συγκίνησης και υπερηφάνειας.



«Είμαστε σε μια αλλαγή εποχής»

Σε δήλωσή του ο υπουργός ανέφερε: «Σήμερα γιορτάζουμε μαζί με τους Αρχαγγέλους τη μέρα της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Νομίζω όλοι εδώ οι κάτοικοι της Αθήνας, του Φαλήρου, είχαν την δυνατότητα σε αυτή την επίδειξη να καταλάβουν τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Πολεμική Αεροπορία. Αλλά κυρίως να αντιληφθούν το εξαιρετικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, των γυναικών και των ανδρών που πετάνε αυτά τα αεροπλάνα και πετώντας αυτά τα αεροπλάνα παρέχουν ασφάλεια στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε Έλληνα. Υπερασπίζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι δίπλα στην κοινωνία σε κάθε ανάγκη της.



Είχα την ευκαιρία να συγχαρώ τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας και να τον παρακαλέσω να διαβιβάσει σε όλους τους ιπτάμενους, τους τεχνικούς και τα στελέχη, τα πιο θερμά συγχαρητήρια όχι μόνο τα δικά μου και της κυβέρνησης, αλλά όλης της ελληνικής κοινωνίας για το εκπληκτικό έργο που κάνουν.



Είμαστε σε μια αλλαγή εποχής. Περνάμε στα F-35, περνάμε στα drones, περνάμε σε άλλες δυνατότητες. Ένα πράγμα όμως δεν θα αλλάξει. Η βασική αποστολή. Η στήριξη της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα και της πατρίδας μας».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εντυπωσιακές πτήσεις και ελιγμούς από κορυφαία αεροσκάφη της Ελλάδας και του εξωτερικού:

το υπερσύγχρονο F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAFE),

το πανίσχυρο Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας,

το θρυλικό F-16 «Ζευς» με την εντυπωσιακή του επίδειξη,

το εκπαιδευτικό T-6A «Δαίδαλος» και

το ιστορικό Spitfire MJ755, που θα πετάξει σε σχηματισμό με το T-6 Harvard, προσφέροντας μια μοναδική αναδρομή στην αεροπορική μας κληρονομιά.

Σημειώνεται ότι στην επίδειξη συμμετέχουν επίσης πολιτικά αεροσκάφη των εταιρειών Sky Express και Aegean Airlines, συμπληρώνοντας ένα πλούσιο και δυναμικό θέαμα στον ουρανό της Αθήνας.