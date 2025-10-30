Χωρίς Δούκα η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ τη Δευτέρα – Πώς δικαιολογεί την απουσία του

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Χαριλάου Τρικούπη και πιο συγκεκριμένα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας θα βρίσκεται τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου ο Χάρης Δούκας, με αποτέλεσμα η φυσική παρουσία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ να καθίσταται ανέφικτη.

Ως γνωστόν, χθες Τετάρτη η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε ότι την προσεχή Δευτέρα θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το νέο προσυνεδριακό όργανο του κόμματος υπό τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, στο οποίο παίρνουν μέρος ο κ. Δούκας και όλοι οι κορυφαίοι (Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Παπανδρέου) και όσοι είχαν διεκδικήσει πριν ένα χρόνο την ηγεσία.

Πριν λίγο από το Γραφείο του δημάρχου Αθηναίων, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρόγραμμά του για τις επόμενες ημέρες, στο οποίο περιλαμβάνεται η επίσκεψη στη Βραζιλία όπου ο Χάρης Δούκας θα ταξιδέψει, προκειμένου να συμμετέχει ως βασικός ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40, που διοργανώνεται ενόψει της κρίσιμης Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο Χάρης Δούκας θα μιλήσει σε πολυάριθμα πάνελ, όπου θα περιγράψει αναλυτικά τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Αθήνα για τη μείωση των εκπομπών CΟ2, τη μείωση της αισθητής θερμοκρασίας, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την ενεργειακή αναβάθμιση δεκάδων σχολείων αλλά και την ενίσχυση του πρασίνου με τη φύτευση 5000 δέντρων ετησίως και τη δημιουργία microforests. Επίσης, θα παρουσιάσει το σχέδιο ανάπλασης για τον νέο Βοτανικό, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα πάρκο με έκταση μιάμιση φορά ο Εθνικός Κήπος».

Στο πλαίσιο της εκεί παρουσίας του, ο δήμαρχος Αθηναίων θα έχει συναντήσεις με τους δημάρχους Όσλο, Ρότερνταμ, Μιλάνου, Βαρσοβίας, Μελβούρνης, ενώ θα υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης με την Δήμαρχο της Αδελαΐδας, της 5ης σε πληθυσμό πόλης της Αυστραλίας.

Κατά συνέπεια, το μοναδικό ενδεχόμενο να μπορέσει ο κ. Δούκας να λάβει μέρος στη συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ είναι μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το επιτρέψει το βαρύ πρόγραμμά του επί βραζιλιάνικου εδάφους, κάτι που δεν πρέπει να αποκλειστεί, αφού λόγω διαφοράς ώρας ενδέχεται οι συναντήσεις του να μην έχουν ξεκινήσει (η Πολιτική Γραμματεία έχει ώρα έναρξης 12 το μεσημέρι και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο θα είναι 7 το πρωί). Σε κάθε περίπτωση, το σίγουρο είναι ότι Ανδρουλάκης και Δούκας δεν θα καθίσουν τη Δευτέρα σε κοινό τραπέζι.