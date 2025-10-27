Χάρης Δούκας: Δεν ροκανίζω την καρέκλα του Ανδρουλάκη, κάποιοι σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ

«Δεν σηκώνω μπαϊράκι, ούτε ροκανίζω την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη» είπε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στον απόηχο των τριβών που έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η παραίτηση του διευθυντή του Πολιτικού Γραφείο του, Γιώργου Παπαβασιλείου για παλαιότερες αναρτήσεις του υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Δούκας έβαλε ξανά στο τραπέζι το θέμα της πολιτικής κατεύθυνσης και της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας πως θα πρέπει να γίνει διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και με τον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας μάλιστα να υπάρξει μια ξεκάθαρη πολιτική δέσμευση από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα υπάρξει ποτέ συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Ο κ. Δούκας πάντως σχολίασε αιχμηρά πως «υπάρχουν στελέχη που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα συγκυβέρνησης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στρατηγικής και πρέπει στο συνέδριο να αποφασίσουμε συνολικά ότι δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση».

«Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια»

Ο κ. Δούκας αναφερόμενος στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την τροπολογία δημιούργησε ένα θολό τοπίο για να δώσει εν τέλει την καθαριότητα σε ιδιώτη επειδή ενοχλήθηκε από την προσπάθεια του Πάνου Ρούτσι για να αποδοθεί δικαιοσύνη για το παιδί του.

«Στο τέλος θα μας πάρουν και την Κοτζιά, η κυβέρνηση στοχοποιεί εμένα προσωπικά και συνολικά την αυτοδιοίκηση» είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων στο OPEN και χαρακτήρισε «αντισυνταγματική» την τροπολογία. Υποστήριξε επίσης πως τα μνημεία βρίσκονται «για να τιμούμε ενίοτε και την ανυπακοή».

«Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια» προσέθεσε χαρακτηριστικά.