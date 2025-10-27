Τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ με την παραίτηση Παπαβασιλείου - Το αυτογκόλ και η επόμενη ημέρα

Την καρδάρα με το γάλα, που απολάμβανε να χύνει ο αείμνηστος Θεόδωρος Πάγκαλος, κατάφεραν να χύσουν και στο ΠΑΣΟΚ με την επιλογή ενός προσώπου σε νευραλγικό πόστο στην ιεραρχία, με αναρτήσεις στο παρελθόν ασύμβατες με τη θέση που προοριζόταν να αναλάβει αλλά και με τη γενικότερη πολιτική στάση του κόμματος έναντι της κυβέρνησης.

Η επιλογή του Γιώργου Παπαβασιλείου για τη θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ασχέτως αν τελικά επί της ουσίας δεν ανέλαβε ποτέ, αποδείχθηκε ένα τεράστιο αυτογκόλ, όπως παραδέχτηκαν οι περισσότεροι εκτός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη. Πρώτον, διότι δημιούργησε ντόρο «από το πουθενά». Δεύτερον, γιατί έδωσε λαβή για αναζωπύρωση των εσωκομματικών παθών. Τρίτον, επειδή πέταξε την μπάλα στην εξέδρα κι αντί για αντιπολίτευση στη ΝΔ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται απολογούμενο. Τέταρτον, διότι παρείχε επιχείρημα σε όσους αμφισβητούν την ηγετικότητα του κ. Ανδρουλάκη να υποστηρίξουν ότι «αν δεν μπορεί να επιλέγει τους σωστούς συνεργάτες, πως θα επιλέξει αύριο τους υπουργούς σε ενδεχόμενη κυβέρνησή του».

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου

Παρά το επικοινωνιακό στραπάτσο, πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έλεγαν στο flash.gr ότι η υπόθεση Παπαβασιλείου ανέδειξε τα αντανακλαστικά της ηγεσίας, που αναγνώρισε σε χρόνο ακαριαίο το λάθος της και προέβη άμεσα στην εξώθηση του σε παραίτηση, μη επιτρέποντας καμία σκιά. Κι όπως πρόσθεταν, αυτή είναι η διαφορά μας με τη ΝΔ, εμείς αναγνωρίζουμε με γενναιότητα τις αστοχίες ακόμη κι αν πρόκειται για κάποιες αναρτήσεις, ενώ στην κυβέρνηση κινούνται με λογική συγκάλυψης σκανδάλων...

Επιχείρηση «φυγή προς τα εμπρός»

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ήδη την υπόθεση λήξασα και θα επιχειρήσουν από σήμερα να τη βγάλουν από την ατζέντα τους, αν και γνωρίζουν ότι τα στελέχη στα τηλεοπτικά πάνελ και στα ραδιόφωνα θα ερωτώνται για το θέμα και θα πρέπει να απαντούν.

Η επιχείρηση φυγή προς τα εμπρός θα σηματοδοτηθεί με δύο τρόπους, τον κλασικό, δηλαδή τα στοχευμένα πυρά κατά της κυβέρνησης και των πολιτικών της και την παραγωγή πολιτικής εκ μέρους τους, με νέες πρωτοβουλίες σε κεντρικό και κομματικό επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση, όλοι αναμένουν τον προσδιορισμό της ημέρας για την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ και στη συνέχεια την επίλυση της εκκρεμότητας με την ημερομηνία του συνεδρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται την Τρίτη να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.