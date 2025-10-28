Μπλε αγκαλίτσες και φιλάκια (αλλά χωρίς ονόματα)

Μπλε αγκαλίτσες και φιλάκια (με ονόματα και διευθύνσεις)

Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ «που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης» (OPEN).

Ο ισχυρισμός αυτός του δημάρχου Αθηναίων δεν ειπώθηκε τυχαία...

Ήταν καρφί προς το Νίκο Ανδρουλάκη στον απόηχο του φιάσκου με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου που δεν στέριωσε ούτε ένα 24ωρο. Αλλά πέρα από αυτό, η εν λόγω δήλωση δεν ήχησε καθόλου ευχάριστα σε πολλούς στην Χαριλάου Τρικούπη (όχι μόνο στην προεδρική πτέρυγα).

Όχι γιατί όσοι ενοχλήθηκαν είδαν τον εαυτό τους πίσω από τα λεγόμενα του κ. Δούκα. Αλλά διότι θεωρούν αντιπαραγωγική και μάλλον σκόπιμη την τακτική του. Κάθε φορά που ανοίγει θέμα για το ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος -λένε- βγαίνει να τα κάνει χειρότερα, αντί να το μαζέψει.

Εν προκειμένω, οι «ενοχλημένοι» ζητούσαν να μάθουν ποια είναι τα στελέχη εκείνα που «σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ» με ονόματα και διευθύνσεις.

Αλλιώς, κατέληγαν, το μόνο που καταφέρνει είναι να προκαλεί σύγχυση και να θολώνει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ.