Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης υπεύθυνος για την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα

Συνάντηση με κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης στον Ριζόμυλο Μαγνησίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του τοπικού αγροτικού συλλόγου, Χάρης Σεσκλιώτης, περιέγραψε τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, σημειώνοντας ότι παρά τις προσπάθειές τους να διατηρήσουν τις μονάδες τους μετά τις καταστροφές από τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα, η εξάπλωση της ευλογιάς έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Όπως ανέφερε, «από τον Ιούνιο δεν έχουμε πάρει ούτε μια αποζημίωση. Έχουμε μείνει άφραγκοι και ξεκρέμαστοι».

Επίθεση στην κυβέρνηση

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι «με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος, συν τις περσινές οφειλές προσεγγίζουμε το ένα δισεκατομμύριο». Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης στην κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας ότι «ο Πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής και των περιπετειών του πρωτογενούς τομέα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε επίσης την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, με στόχο μια υπεύθυνη και προοδευτική διακυβέρνηση που θα στηρίξει τον πρωτογενή τομέα και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Επισήμανε, μεταξύ άλλων, τη σημασία επενδύσεων στην ύπαιθρο, τη διασφάλιση ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους, καθώς και τη βελτίωση των μεταφορών και της ασφάλειας.



Απαντώντας σε ερώτηση για τον εμβολιασμό των κοπαδιών, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η επιστημονική κοινότητα και οι αρμόδιοι πρέπει να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους και να παρέχουν καθοδήγηση. Εξέφρασε την άποψη ότι η ταχεία εξάπλωση της ζωονόσου οφείλεται στην κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνοντας την ευθύνη της κυβέρνησης για την κατάσταση αυτή.