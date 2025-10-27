ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 55 εκατομμυρίων ευρώ για ζωοτροφές και ζημιές από την κακοκαιρία Daniel

Πληρωμές ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (27/10) σε περίπου 42.000 δικαιούχους, για ενισχύσεις ζωοτροφών De Minimis, λόγω ευλογίας και πανώλης καθώς και φερτών υλικών λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα πληρωμή ποσού 44.726.678 ευρώ σε 39.820 δικαιούχους για ενίσχυση ζωοτροφών De Minimis, λόγω ευλογιάς και πανώλης.

Επίσης, έγινε πληρωμή ποσού 9.558.297 ευρώ σε 2.702 δικαιούχους για φερτά υλικά, λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Από αυτούς, το 80% περίπου των δικαιούχων έχει λάβει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό, ενώ το υπόλοιπο 20% των δικαιούχων αναμένεται να το λάβει εντός της Τετάρτης, 29 Οκτωβρίου 2025.

Παραγωγοί που τυχόν δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να το κάνουν έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59».