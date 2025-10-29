Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν αντιληφθήκαμε τις πλασματικές δηλώσεις ζώων», υποστηρίζει η GAIA Επιχειρείν

Το ρόλο των εμπλεκόμενων εταιρειών στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, με τον Ανέστη Τρυπιτσίδη, εκπρόσωπο της GAIA Επιχειρείν που συντόνιζε τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, να καταθέτει πως η εταιρεία του δεν είχε αρμοδιότητα ή ευθύνη να εξετάζει τη νομιμότητα του περιεχομένου των αιτήσεων και πως δεν ήλεγχε τα δικαιολογητικά.

«Δεν υπάρχει διαπλοκή των εταιρειών»

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως δεν υπάρχει νομικό ή ηθικό κώλυμα στη συσχέτιση μεταξύ της εταιρείας που εκπροσωπεί και της Neuropublic. «Αυτό δεν συνιστά διαπλοκή; Οι εταιρείες αυτές με κάποιο τρόπο βρίσκονται σταθμευμένες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία και αυτό είναι η επιτομή της διαπλοκής», σχολίασε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, με τον Ανέστη Τρυπιτσίδη να απαντά: «είναι δύο διαφορετικές εταιρείες, με διαφορετικά αντικείμενα. Τη διαπλοκή δεν την καταλαβαίνω. Είναι πολύ διαφανής η σχέση μας».

Ο ίδιος αρνήθηκε πως υπάρχει ασυμβίβαστο για τον ίδιο, παρόλο που βρίσκεται ταυτοχρόνως και στην ομάδα των υπευθύνων του έργου 20 εκατ. ευρώ για τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Θα παραιτηθείτε από μία από τις δυο θέσεις ευθύνης;» τον ρώτησε η Μιλένα Αποστολάκη, με τον ίδιο να απαντά: «δεν βλέπω κάποιο κώλυμα» και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει: «σηκώνω τα χέρια ψηλά».

«Δεν αντιληφθήκαμε τις πλασματικές δηλώσεις ζώων»

«Πλασματικές δηλώσεις ζώων υπήρξαν;», ρώτησε σε άλλο σημείο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κι εκείνος απάντησε: «δεν το γνωρίζω».

«Δεν αντιληφθήκαμε τις πλασματικές δηλώσεις ζώων, αλλά εντοπίσαμε το πρόβλημα της τεχνικής λύσης από την αρχή, από το 2014. Ο ρόλος της GAIA ήταν να καθαρίσει τις δηλώσεις και να τις δώσει έτσι ώστε να γίνουν σωστές πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από εκεί και πέρα, όμως, οι έλεγχοι ήταν του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι τελικές πληρωμές δεν έγιναν από τις αιτήσεις της GAIA», ανέφερε ο μάρτυρας.

«Πολλά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων κάνανε σοβαρά τη δουλειά τους. Σίγουρα δεν θεωρώ ότι όλοι λειτούργησαν σωστά διότι δεν θα είμασταν εδώ σήμερα», υποστήριξε. Ερωτηθείς τέλος για την πολύκροτη υπόθεση της λίμνης Κάρλα, με τη δήλωση των 330 στρεμμάτων ως καλλιεργειών, σχολίασε πως έαν το ΚΥΔ «δεν το έκανε κατά λάθος, σίγουρα είναι επιτηδευμένο και κατακριτέο».

ΠΑΣΟΚ: Αποκαλύπτεται το βάθος ενός δικτύου διαπλοκής εις βάρος των αγροτών

Για την αποκάλυψη του «βάθους ενός δικτύου διαπλοκής που για χρόνια λειτουργούσε στο σκοτάδι, εις βάρος των αγροτών», κάνουν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως ο εκπρόσωπος της GAIA Επιχειρείν «παραδέχθηκε ότι είναι ταυτόχρονα στην ομάδα των υπευθύνων του έργου των 20 εκατ. ευρώ για τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ταυτόχρονα διευθύνων σύμβουλος του φορέα που συνεργάζεται άμεσα με τα ΚΥΔ».

«Δηλαδή, το ίδιο πρόσωπο βρίσκεται και από τη μεριά του Δημοσίου και από τη μεριά του ιδιώτη που παρέχει υπηρεσίες στο ίδιο αντικείμενο», ανέφεραν οι ίδιες πηγές οι οποίες σχολίαζαν πως ο μάρτυρας «επέλεξε τη γραμμή της υπεκφυγής: «Δεν γνωρίζω», «δεν έχω πρόσβαση», «δεν είναι αρμοδιότητά μου»».

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ άφησε ανοιχτή την πόρτα για τη λεηλασία των επιδοτήσεων

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια στιγμή, επεσήμαναν πως αυτό που προέκυψε από τις απαντήσεις του Ανέστη Τρυπιτσίδη, είναι πως «οι κυβερνήσεις της ΝΔ δεν ολοκλήρωσαν ποτέ τα δρομολογημένα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, αφήνοντας ορθάνοιχτη την πόρτα για τη στρέβλωση της τεχνικής λύσης και τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων».