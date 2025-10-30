«Δεν ευθυνόμαστε εμείς, υπεύθυνοι ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργείο», λέει η Gognitera - Ένταση στην εξεταστική

Αναρμόδιος να δώσει απαντήσεις για την καθυστέρηση των πληρωμών στους αγρότες, δήλωσε ο Σπυρίδων Καραμπλιάνης, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Cognitera (τεχνικός σύμβουλος), λέγοντας πως υπεύθυνος για τις πληρωμές είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και το αρμόδιο υπουργείο.

«Έχουν παραδοθεί όλα τα παραδοτέα στην ώρα τους. Υπεύθυνος για τις πληρωμές είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για την καθυστέρηση των πληρωμών, είναι θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου», κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο μάρτυρας, ο οποίος άφησε αιχμές εις βάρος του πρώην προέδρου του Οργανισμού Κυριάκου Μπαμπασίδη, γνωστοποιώντας πως η εταιρεία του τον έχει μηνύσει για παράβαση καθήκοντος και πως ενήμερη είναι και η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Για εντελώς ακατανόητους λόγους, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον κύριο Μπαμπασίδη κωλυσιεργούσε και δεν ενεργοποιούσε την πρόβλεψη της αίτησης στα ΚΥΔ μέσω των οποίων γίνεται ο συντριπτικός όγκος των αιτήσεων των παραγωγών, προκαλώντας αυτονόητες σημαντικές καθυστερήσεις στις αιτήσεις των παραγωγών», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Δεν αντιλήφθηκαν συστηματική και οργανωμένη κίνηση

Ο Σπυρίδων Καραμπλιάνης ρωτήθηκε εάν έγιναν αντιληπτά από την εταιρεία του περιστατικά παρανομίας, με εκείνον να απαντά πως δεν αντιλήφθηκαν συστηματική και οργανωμένη κίνηση μεταφοράς πόρων σε εικονικούς αγρότες, αλλά μεμονωμένα περιστατικά που «πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν», όπως εκτίμησε. «Εμείς βλέπουμε δεδομένα και όχι ονόματα, λαμβάνουμε κωδικούς και τους στέλνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έλεγχο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πάντοτε ενήμερος», υποστήριξε μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση της εταιρείας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ο μάρτυρας κλήθηκε να δώσει απαντήσεις και για τη συσχέτιση μεταξύ των τριών εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Οι τρεις εταιρείες είναι το ίδιο και το αυτό. Neuropublic, GAIA Επιχειρείν και Cognitera είναι μία εταιρεία. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει», σχολίασε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης με τον Σπυρίδωνα Καραμπλιάνη να απαντά: «Δεν είμαστε η ίδια εταιρεία. Δεν μας ενώνει κάτι. Μόνη μας συνεργασία είναι η κοινοπραξία για τον στρατηγικό σχεδιασμό ΄'23-'27. Υπάρχουν δικαστικές προστριβές».

«Ουδέποτε δέχθηκε η εταιρεία πιέσεις για ρουσφέτια από κανέναν. Δεν έχουμε παρέμβει πουθενά», κατέθεσε σε άλλο σημείο.

Ένταση με την παρουσία του μάρτυρα

Νωρίτερα, προκλήθηκε ένταση στη συνεδρίαση, καθώς τα κόμματα, τόσο η ΝΔ όσο και η αντιπολίτευση, αντέδρασαν με την παρουσία του Σπύρου Καραμπλιάνη, ο οποίος είναι πρώην στέλεχος της εταιρείας, αντί του εν ενεργεία διευθύνοντα συμβούλου της Cognitera.

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως διετέλεσε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας έως το 2024 και ενημέρωσε πως η Cognitera είναι εκείνη, με απόφαση του ΔΣ της, που τον εξουσιοδότησε να παραστεί στη συνεδρίαση της εξεταστικής.

«Δεν μας καλύπτει. Να έρθει να καταθέσει ο νυν διευθύνων σύμβουλος Κουφοδάκης, ακόμη και εάν χρειαστεί να προσαχθεί βιαίως», ανέφερε αρχικώς ο Μακάριος Λαζαρίδης και συμπλήρωσε: «δεν συμφωνώ να καταθέσει, δεν θα μας πει απολύτως τίποτα. Είναι κρίσιμη η Cognitera, πρέπει να έρθει εδώ ο κύριος Κουφουδάκης να μας πει για τις τρεις εταιρείες σε μία», όπως υποστήριξε ο εισηγητής της ΝΔ, για να διευκρινίσει πάντως στη συνέχεια πως η πλειοψηφία εισηγείται να καταθέσει κανονικά ο συγκεκριμένος μάρτυρας, αλλά ταυτοχρόνως να κλητευθεί και ο εν ενεργεία διευθύνων σύμβουλος.

«Προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κουφουδάκης, ίσως γι’αυτό απέφυγε να έρθει. Ήταν διευθύνων σύμβουλος στη GAIA Επιχειρείν, συμμετείχε σε επιχειρηματικές αποστολές στα Σκόπια με τον Αλέξη Τσίπρα», σχολίασε ο ίδιος, προβάλλοντας εκ νέου τις διαχρονικές ευθύνες της υπόθεσης.

Πάντως, η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως δεν πρέπει να υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά, ζητώντας να μην εξεταστεί ο επόμενος μάρτυρας που είχε επιλεγεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς δεν είχε υπογράψει έκθεση λογιστικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αίτημα το οποίο εν τέλει έγινε δεκτό.