Πηγές ΝΔ για κατάθεση Στρατάκου: Καταρρίπτεται το αφήγημα της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές της ΝΔ υποστήριζαν πως το «αφήγημα» της αντιπολίτευσης περί παρεμβάσεων ή ευνοϊκής μεταχείρισης «καταρρίπτεται» από την εν εξελίξει κατάθεση του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Στρατάκου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο μάρτυρας κατέθεσε πως στο γραφείο του έχει δεχθεί τους πάντες - και βουλευτές της αντιπολίτευσης - χωρίς κομματικό πρόσημο, πως ο Γιώργος Ξυλούρης «δεν είχε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση» και πως «όλοι οι διάλογοι είχαν να κάνουν με τη διαχείριση ενός ανθρώπου που ένιωθε αδικημένος και στόχος ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση».



«Με άλλα λόγια», αναφέρουν οι γαλάζιες πηγές, «ο κ. Στρατάκος, παρά τα όσα του αποδίδονται από την αντιπολίτευση- λειτουργούσε στα πλαίσια των καθηκόντων του, κάτι που άλλωστε φαίνεται από το γεγονός ότι τα ΑΦΜ - μεταξύ των οποίων και του κ. Ξυλούρη - δεν αποδεσμεύτηκαν όταν ο ίδιος το ζητούσε».