Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, λένε πηγές της ΝΔ

Για την ανάδειξη της διαχρονικής παθογένειας και την αποκάλυψη του καλά στημένου οργανισμού εις βάρος των έντιμων αγροτών μέσω των συνεδριάσεων της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνουν λόγο πηγές της ΝΔ.

Όπως επισημαίνεται «"πράσινες" εταιρείες, "πράσινα" ΚΥΔ και "τεχνικές λύσεις" εμπνεύσεων "πράσινων" στελεχών του ΠΑΣΟΚ συνθέτουν ένα δίκτυο διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων που οδήγησε τελικά στον καταλογισμών εκατοντάδων εκατομμυρίων προστίμων».

Οι ίδιες πηγές αναφέρονται στην εταιρεία Cognitera και υποστηρίζουν πως «αποκαλύπτεται πως ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε μετατραπεί ταυτόχρονα σε πάροχο, συνεργάτη και πελάτη των ΚΥΔ, καταργώντας στην πράξη κάθε έννοια διαχωρισμού ρόλων. Με άλλα λόγια, πίσω από το δίκτυο των Cognitera, ΜΕΣΥΝΕΛ, AGROPOINT και ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ βρίσκεται η Ένωση Αγρινίου του Παναγιώτη Κουτσουπιά, στελέχους του ΠΑΣΟΚ, που διατέλεσε σε επιτελικές θέσεις του κόμματος τόσο επί Φώφης Γεννηματά όσο και επί Νίκου Ανδρουλάκη», υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, κάνοντας λόγο για «πλέγμα "πράσινων" διασυνδέσεων που αξιοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για ίδιον όφελος».

«Όλα τα παραπάνω δεν έχουν εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία οφείλει να παρακολουθήσει τις νέες εξελίξεις και να ερευνήσει πρόσωπα και πράγματα που είχαν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του Οργανισμού», υποστηρίζεται και επισημαίνεται ακόμη πως «όταν έχουν αποδειχθεί τόσες παρατυπίες, απευθείας αναθέσεις, λάθη στις πληρωμές, σύγκρουση ρόλων και εναλλάξ λειτουργία ΚΥΔ από τους ίδιους ανθρώπους που παρίσταναν τους τεχνικούς συμβούλους, καθίσταται αναγκαίο η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα».