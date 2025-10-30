Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί το πρωί της Πέμπτης (30/10) η οικονομική αστυνομία, συνοδευόμενη από κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών.

Μάλιστα, πρόκειται να κατασχέσουν το αρχείο των αιτήσεων για το 2025.

Υπενθυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως άνδρες της οικονομικής αστυνομίας έχουν προχωρήσει σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά και Ήπειρο στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον στα μέσα Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) πραγματοποίησε κι αυτή έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.

13 προφυλακισθέντες

Σε 13 ανέρχονται οι κατηγορούμενοι που προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους.