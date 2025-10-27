Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερος ο λογιστής - 13 οι προφυλακισθέντες έως τώρα

Ανατροπές στην ανάκριση για το κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: ελεύθερος αφέθηκε ο λογιστής.

Παρά το γεγονός ότι κατά το κατηγορητήριο φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και την οργάνωση του κυκλώματος, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ρόλο στην ποινική του μεταχείριση έπαιξε η απολογία του.

Ο ίδιος στην απολογία του φέρεται να ανέφερε «Αρνούμαι τις κατηγορίες, είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις».

Ελεύθερος επίσης με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο πατέρας του κατηγορούμενου. «Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» ανέφερε.

Παράλληλα, στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προφυλακισθέντων κατηγορουμένων στους 13, ενώ εκκρεμεί η απολογία ενός κατηγορούμενου, που βρίσκεται στο νοσοκομείο.