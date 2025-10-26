ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κατ' οίκον περιορισμό η πρώην σύζυγος του φερόμενου αρχηγού - Τι είπε στην απολογία της

Σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση τέθηκε η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ίδια - κατά πληροφορίες - διαχώρισε τη θέση της από τον πρώην σύζυγό της στην απολογία της.

«Δεν γνώριζα ό,τι γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των δικαστικών αρχών.



Αναμένεται να ακολουθήσει η απολογία του αρχηγού, ενώ μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί εννέα κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Προφυλακίζεται ο φερόμενος ως υπαρχηγός

Στη φυλακή οδηγείται και ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας 38χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή, ο 38χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.



Σε λίγη ώρα αναμένεται να απολογηθεί ο κατηγορούμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Ο πατέρας του, ο οποίος επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.



Έως τώρα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προφυλακιστεί εννέα κατηγορούμενοι.

Νωρίτερα, την προφυλάκιση ακόμη δύο κατηγορούμενων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν Ευρωπαία Εισαγγελέας και ανακριτής.

Πρόκειται για άλλα δύο αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη», φέρονται να ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Σημειώνεται ότι εκκρεμούν ακόμη έξι απολογίες για τη Δευτέρα 27/10. Επίσης, 19 από τους 37 συλληφθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το ζευγάρι, η έμπορος και ο κουμπάρος προφυλακίστηκαν

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου 25/10, άλλοι τέσσερις πέρασαν το κατώφλι των φυλακών μετά την απολογία τους σε Ευρωπαία εισαγγελέα και ανακριτή, για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τους 12 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν το Σάββατο, στη φυλακή οδηγήθηκαν

ο κουμπάρος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είχε πολλές καταγεγραμμένες συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού

η 53χρονη έμπορος, που φέρεται να είχε λάβει χρήματα ως αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ οδηγήθηκε κατηγορούμενη μαζί με τις δύο κόρες της που αφέθηκαν ελεύθερες

ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα, που φέρεται ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Στον αντίποδα, οκτώ κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα Σάββατο (25/10), η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε προχωρήσει στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον λογιστή, ο οποίος έχει συλληφθεί για συμμετοχή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την κατ' οίκον έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, ο οποίος ελέγχεται πλέον για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο συλληφθείς θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, όπως επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας και να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.