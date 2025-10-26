Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνούνται την εμπλοκή τους τα δυο αδέλφια που προφυλακίστηκαν

Την προφυλάκιση ακόμη δύο κατηγορούμενων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν Ευρωπαία Εισαγγελέας και ανακριτής.

Πρόκειται για άλλα δύο αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη», φέρονται να ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Έτσι οι κατηγορούμενοι που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μέχρι στιγμής είναι 8, αφού έχουν προηγηθεί τα δύο αδέρφια που προφυλακίστηκαν νωρίτερα σήμερα Κυριακή και τέσσερις κατηγορούμενοι που προφυλακίστηκαν το Σάββατο

Σήμερα απομένουν άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, όλοι τους φερόμενα μέλη της ηγετικής ομάδας της οργάνωσης, ενώ εκκρεμούν ακόμη έξι απολογίες για αύριο Δευτέρα. 19 από τους 37 συλληφθέντες έχουν αφεθει ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το ζευγάρι, η έμπορος και ο κουμπάρος προφυλακίστηκαν

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου 25/10, άλλοι τέσσερις πέρασαν το κατώφλι των φυλακών μετά την απολογία τους σε Ευρωπαία εισαγγελέα και ανακριτή, για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τους 12 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν το Σάββατο, στη φυλακή οδηγήθηκαν

ο κουμπάρος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είχε πολλές καταγεγραμμένες συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού

η 53χρονη έμπορος, που φέρεται να είχε λάβει χρήματα ως αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ οδηγήθηκε κατηγορούμενη μαζί με τις δύο κόρες της που αφέθηκαν ελεύθερες

ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα, που φέρεται ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων

Στον αντίποδα, 8 κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα Σάββατο (25/10), η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε προχωρήσει στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον λογιστή, ο οποίος έχει συλληφθεί για συμμετοχή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την κατ' οίκον έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, ο οποίος ελέγχεται πλέον για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο συλληφθείς θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, όπως επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας και να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.