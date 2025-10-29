Στην Ψυχιατρική ο 32χρονος που έσπειρε τον τρόμο στον ΒΟΑΚ, πέφτοντας πάνω σε 8 αυτοκίνητα

Το δρόμο για την Ψυχιατρική κλινική προκειμένου να εξεταστεί από τους ειδικούς και να αποφανθούν για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας πήρε ο 32χρονος Αλβανός, ο οποίος τη Δευτέρα έσπειρε τον τρόμο και τον πανικό στον ΒΟΑΚ καθώς έπεσε σκόπιμα με μεγάλη ταχύτητα, όπως περιγράφεται, διαδοχικά σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα.



