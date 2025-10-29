Στην Ψυχιατρική ο 32χρονος που έσπειρε τον τρόμο στον ΒΟΑΚ, πέφτοντας πάνω σε 8 αυτοκίνητα
Ο 32χρονος που προκάλεσε τρόμο στον ΒΟΑΚ πέφτοντας σε 8 αυτοκίνητα μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική για αξιολόγηση της ψυχικής του υγείας.
Το δρόμο για την Ψυχιατρική κλινική προκειμένου να εξεταστεί από τους ειδικούς και να αποφανθούν για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας πήρε ο 32χρονος Αλβανός, ο οποίος τη Δευτέρα έσπειρε τον τρόμο και τον πανικό στον ΒΟΑΚ καθώς έπεσε σκόπιμα με μεγάλη ταχύτητα, όπως περιγράφεται, διαδοχικά σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα.
