Φονικό στην Κίσσαμο: Μοιραία η σφαίρα στην καρδιά για τον 52χρονο - «Ομερτά» και φόβος στο χωριό

Τραύματα από τρεις σφαίρες εντόπισε ο ιατροδικαστής στη σορό του άτυχου 52χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στην Κίσσαμο Χανίων, από το χέρι ενός 23χρονου συγγενή του, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η Γιορτή Κάστανου στην πλατεία του χωριού Έλος.

Όπως μεταφέρει το Cretalive, o 52χρονος έφερε διαμπερές έφερε διαμπερές τραύμα σε δύο σημεία, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού. Εκείνο όμως που του στέρησε τη ζωή ήταν ένα τυφλό τραύμα στο στήθος που τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.

Ο 23χρονος δράστης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Οκτωβρίου στην εισαγγελική Αρχή στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το ερχόμενο Σάββατο 1 Νοεμβρίου. Ο εισαγγελέας απήγγειλε στον δράστη, κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε δημόσιο χώρο και οπλοχρησία.

Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI

Σημειώνεται ότι το πυροβόλο όπλο 22 χιλιοστών, με το οποίο ο 23χρονος αφαίρεσε τη ζωή του 52χρονου συγγενούς του, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς κρυμμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, μετά από υπόδειξη του ίδιου του δράστη.

Το αιματηρό περιστατικό

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 26 Οκτωβρίου, ενώ το γλέντι για τη Γιορτή Κάστανου στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο κόσμος χόρευε στην πλατεία, ενώ στο πάλκο τραγουδούσε ο γνωστός λυράρης και τραγουδιστής Νίκος Ζωιδάκης, χωρίς τίποτα να προμηνύει την τραγωδία που θα ακολουθούσε.

Ο άτυχος 52χρονος χόρευε κι εκείνος, καθώς μάλιστα ήταν η ονομαστική του εορτή. Ξαφνικά, ο 23χρονος δράστης πλησίασε τον 52χρονο συγγενή του και τον πυροβόλησε εξ επαφής με τρεις σφαίρες. Επικράτησε πανικός και ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Οι παριστάμενοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, ωστόσο η κατάστασή του ήταν αποκαρδιωτική. Οι διοργανωτές ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Οι διασώστες επιχείρησαν να επαναφέρουν τον 52χρονο στη ζωή κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον 23χρονο δράστη, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα (27/10).

Οι διαφορές για τα βοσκοτόπια

Τα ακριβή κίνητρα που όπλισαν το χέρι του 23χρονου κτηνοτρόφου παραμένουν άγνωστα, ωστόσο θύτης και θύμα φέρονται να είχαν παλιότερες διαφορές και να έχουν βρεθεί σε αντιπαράθεση για βοσκοτόπια.

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στην Κίσσαμο

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πρώτη κατάθεσή του στις Αρχές, ο δράστης υποστήριξε: «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

Ωστόσο, ο δικηγόρος του δράστη, αρνήθηκε προς το παρόν να δώσει πληροφορίες για τους ισχυρισμούς του εντολέα του.

«Δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια εδώ»

Το θύμα και πατέρας δυο παιδιών ήταν γνωστό στην περιοχή με το προσωνύμιο «Πάσσαρης». «Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ. Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο», δήλωσε η σύζυγος του 52χρονου, μιλώντας στο MEGA.

Η ίδια καταφέρθηκε κατά των συγχωριανών της τονίζοντας ότι «δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν».

Μάλιστα, η σύζυγος του 52χρονου τόνισε πως πριν από 2 χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου. Και συμπλήρωσε: «Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι».