Κανέλλη για δίκη Τεμπών: «Γίνεται με όρους τηλεοπτικού ριάλιτι ένθεν κακείθεν»

Δριμεία κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η δίκη των Τεμπών άσκησε η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Λιάνα Κανέλλη. Σε τηλεοπτικές της δηλώσεις το βράδυ της Παρασκευής (3/4) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24, η κα Κανέλλη απέφυγε να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι «μιλάμε για μια δίκη που δεν γίνεται με όρους δίκης», προσθέτοντας πως η διαδικασία γίνεται «με όρους τηλεοπτικού ριάλιτι ένθεν κακείθεν».



Σε έντονο τόνο, ανέφερε ότι η διαχείριση της υπόθεσης προκαλεί πικρία, τονίζοντας πως «τα πάθη των γονιών αυτή τη στιγμή αναμοχλεύονται για σκοπούς που δεν είναι ανάδειξης της αλήθειας». Παράλληλα, σημείωσε ότι παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κάνοντας λόγο για «μετατροπή αιθουσών σε τηλεοπτικά στούντιο».



Η βουλευτής του ΚΚΕ εξέφρασε, επίσης, την αντίθεσή της στην ένταση και την υπερβολή που, όπως υποστήριξε, συνοδεύουν τη δημόσια συζήτηση, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να ανεχθεί γενικευμένες κατηγορίες χωρίς ουσία. «Και τότε μουγκάθηκαν όλοι» είπε εννοώντας την περίοδο που ήταν στο προσκήνιο η δίκη της Χρυσής Αυγής. «Δεν είναι πρωτοτυπία να πετάς παντού, χωρίς να πέσει τίποτα. Έλα, ακόμα και στους τάφους λάσπη».

«Καρφί» για Κωνσταντοπούλου

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Λιάνα Κανέλλη διερωτήθηκε αν «αυτοί που κάνουν φασαρία διευκολύνουν την αλήθεια», φωτογραφίζοντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου.