Βορίζια: Ελεύθερος υπό αυστηρούς όρους ο 23χρονος Καργάκης για τη βόμβα

Ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου να αφεθεί ο 23χρονος ανιψιός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη ως κατηγορούμενος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου στα Βορίζια.

Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε την Πέμπτη προκειμένου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του νεαρού μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του. Η απόφαση του Συμβουλίου ανακοινώθηκε πριν λίγο και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μεταξύ των όρων που επιβάλλονται είναι και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το Cretalive, μετά την απολογία του 23χρονου την περασμένη Δευτέρα, ο εισαγγελέας που τάχθηκε υπέρ της μη προφυλάκισης του νεαρού, είχε εισηγηθεί εξαιρετικά αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Ειδικότερα είχε προτείνει την καταβολή εγγυοδοσίας ποσού, ύψους 100.000 ευρώ, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τρεις φορές το μήνα, απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φαιστού και φυσικά απαγόρευση εξόδου από την χώρα.