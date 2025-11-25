Εκρηκτικός μηχανισμός σε κλαμπ στο Μπουρνάζι - Τι εντόπισε το ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα της Δευτέρας (24/11) καθώς άγνωστος άνδρας κάλεσε το 112 και ανέφερε ότι εντός κλαμπ στο Μπουρνάζι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός με ενάμισι κιλό δυναμίτη.

Ο άγνωστος άνδρας υποστήριξε ότι δεν είναι φάρσα, έδωσε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12:00 το βράδυ και στη συνέχεια έκλεισε το τηλέφωνο. Ο λόγος για κλαμπ επί της οδού Λασσάνη, με τον χώρο να αποκλείεται άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και επί τόπου να σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα. Η έρευνα οδήγησε στις ανδρικές τουαλέτες του καταστήματος, εκεί όπου πίσω από ένα μεταλλικό κάλυμμα στο σημείο που είναι το καζανάκι εντοπίστηκε κάτι που προσομοίαζε σε βόμβα.

Η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό -με μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης- που όμως δεν δύναται να ενεργοποιηθεί. Πιο αναλυτικά, οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη εκρηκτική ύλη, μονωτική ταινία και αυτοσχέδιο πυροκροτητή από μεταλλική κεραία και φυτίλι.

Το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ παρέλαβε τον μηχανισμό, ο οποίος εστάλη στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για τον εντοπισμό τυχόν δακτυλικών αποτυπωμάτων ή DNA. Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε.