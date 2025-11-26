Breaking news icon BREAKING
Ιστορική συμφωνία: Επανέρχονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - LIVE οι ανακοινώσεις

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Επίθεση με Γκαζάκια Εκρηκτικός Μηχανισμός Καλαμαριά Local News

Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη - Σοβαρές υλικές ζημιές

Από την έκρηξη σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς η είσοδος της πολυκατοικίας, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Φωτο: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, από μηχανισμό που ήταν τοποθετημένος σε είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν τρία γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Σμύρνης, από τα οποία εξερράγησαν τα δύο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από την έκρηξη σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς η είσοδος της πολυκατοικίας, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας πετάχτηκαν έντρομοι. Ευτυχώς, την ώρα της έκρηξης δεν βρισκόταν κάποιος στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για το συμβάν.

