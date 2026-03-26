Τι λένε μάρτυρες για την ένοπλη ληστεία στο Λουτράκι - «Μπήκαν με όπλα, πήραν χρήματα»

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου όταν δύο ληστές με κουκούλες εισέβαλαν στο κατάστημα, προκαλώντας πανικό στην περιοχή. Όπως αναφέρει μια κάτοικος της γειτονιάς, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, άκουσε αρχικά έναν θόρυβο και βγήκε στο μπαλκόνι για να δει τι συμβαίνει.

«Ακούσαμε φασαρία, θόρυβο και νόμιζα ότι έγινε τρακάρισμα, οπότε πετάχτηκα έξω», εξηγεί στο Orange Press Agency. Η γυναίκα περιγράφει με αγωνία τα όσα είδε: «Βλέπω ότι έπεσαν τα τζάμια στο ταχυδρομείο, και βγήκαν δύο άντρες με κουκούλες και δύο κουτιά. Τα κρατούσαν στα χέρια τους. Οι πόρτες του ΕΛΤΑ ήταν ανοιχτές και ένα μαύρο αυτοκίνητο περίμενε. Ο οδηγός ήταν ήδη στη θέση του και έφυγαν αριστερά».

Όπως λέει, ακούστηκαν οι φωνές των κοριτσιών που βρίσκονταν στο κατάστημα και πανικοβλήθηκαν. «Τρόμαξα κι εγώ, πετάχτηκα έξω. Εκείνη την ώρα ήμουν θολωμένη, δεν ήξερα τι να κάνω», αναφέρει με έκδηλο τρόμο.

«Ήμουν μέσα - Έσπασαν την πόρτα»

Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, η ληστεία ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από 45 δευτερόλεπτα. Μια ιδιοκτήτρια φαρμακείου, που βρίσκεται δίπλα από τα ΕΛΤΑ, αναφέρει: «Ήμουν μέσα, ήμουν κλειστά. Άκουσα έναν δυνατό ήχο, ένα μπαμ. Δεν έδωσα σημασία, νόμιζα ότι ήταν κάποιο αντικείμενο που έπεσε». Όταν βγήκε μετά από λίγο και είδε την αστυνομία στην περιοχή, ενημερώθηκε για την έκταση του περιστατικού: «Έμαθα ότι μπήκαν με όπλα, πήραν χρήματα και έσπασαν την πόρτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι οι δύο δράστες εισέβαλαν στα ΕΛΤΑ, έσπασαν την τζαμαρία με μία μόνο κίνηση και απείλησαν τους υπαλλήλους με καλάσνικοφ. Στόχος τους ήταν το τραπεζικό ΑΤΜ του καταστήματος, το οποίο άδειασαν από τα χρήματα. Η λεία τους ξεπέρασε τα 30.000 ευρώ. Οι δράστες, που φορούσαν κουκούλες και μάσκες, αναζητούνται από τις αρχές.