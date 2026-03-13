Βίντεο από ληστεία-αστραπή στις ΗΠΑ: Κοσμήματα 1,7 εκατ. δολαρίων «έκαναν φτερά» σε 60 δευτερόλεπτα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε βίντεο από μια - αν μη τι άλλο - εντυπωσιακή ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στο Fremont, στην οποία ομάδα κακοποιών κατάφερε να αρπάξει κοσμήματα αξίας περίπου 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό.



Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar Jewelers. Στο βίντεο φαίνεται ομάδα δραστών να εισβάλλει στο κατάστημα και να σπάει με βαριοπούλες τις προθήκες, αρπάζοντας μαζικά κοσμήματα πριν τραπεί σε φυγή. Η δράση τους ήταν εξαιρετικά γρήγορη και οργανωμένη, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η ληστεία σε περίπου ένα λεπτό.



Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου το 75% των εμπορευμάτων του καταστήματος, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι επρόκειτο για καλά οργανωμένη ομάδα, η οποία είχε σχεδιάσει προσεκτικά την επίθεση.

Όπως αναφέρει η New York Post, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερις ύποπτοι για την υπόθεση. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι στην ληστεία συμμετείχαν περισσότερα άτομα και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών που παραμένουν ασύλληπτοι.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θεωρείται κρίσιμο για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.