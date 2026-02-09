Κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία: Κουκουλοφόροι ανατίναξαν θωρακισμένο όχημα σε αυτοκινητόδρομο

Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας, όταν ομάδα κουκουλοφόρων φέρεται να έστησε ενέδρα σε θωρακισμένο όχημα, κόβοντάς του τον δρόμο και προκαλώντας έκρηξη προκειμένου να το ληστέψει.

Η ληστεία σημειώθηκε στην εθνική οδό που συνδέει το Λέτσε με το Μπρίντιζι, στην περιοχή Τουταράνο της Ιταλίας.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτοκίνητα στα οποία είχαν τοποθετήσει ψεύτικους φάρους, ώστε να προσομοιάζουν σε οχήματα της αστυνομίας και να αιφνιδιάσουν το θωρακισμένο όχημα.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο, οι ληστές αφού ακινητοποίησαν στο όχημα, το ανατίναξαν.

Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Non risulta che ci siano feriti. Nel video condiviso da Claudio Stefanazzi, deputato del… pic.twitter.com/F62VbFTLer — Repubblica (@repubblica) February 9, 2026

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία σε κοντινό επαρχιακό δρόμο. Αν και το αυτοκίνητο ήταν εγκαταλελειμμένο, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν έναν από τους κουκουλοφόρους, ενώ λίγο αργότερα συνέλαβαν και δεύτερο άτομο, το οποίο προσπαθούσε να διαφύγει πεζό.

Σε μικρή απόσταση βρέθηκε επίσης ένα τζιπ, το οποίο εκτιμάται πως προοριζόταν για τη διαφυγή των δραστών. Η επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δύο ληστών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων.