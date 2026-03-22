Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 4 ανήλικους που έβαψαν με σπρέι τοίχους σχολείου

Με επτά σπρέι στην κατοχή τους και χρησιμοποιώντας για... καμβά τούς τοίχους σχολικού συγκροτήματος, τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, για φθορές σε δημόσιο χώρο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι τέσσερις ανήλικοι - ηλικίας 14 και 15 ετών - εισήλθαν στην αυλή του ΕΠΑ.Λ. Ευόσμου, όπου προκάλεσαν φθορές σε τοίχους με σπρέι.

Έγιναν αντιληπτοί από δικυκλιστές αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και οδηγήθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για τον σχηματισμό δικογραφίας.