Πύργος: Άγρια συμπλοκή νεαρών στην κεντρική πλατεία - Δύο προσαγωγές από την Αστυνομία

Πεδίο μάχης έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, η κεντρική πλατεία του Πύργου, όταν νεαροί λογομάχησαν έντονα και ενεπλάκησαν σε επεισόδιο, που κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με το patrisnews, ήταν περίπου 1 μετά τα μεσάνυχτα όταν συνέβησαν όλα με την κατάσταση να κλιμακώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Στο σημείο ειδοποιήθηκε και έσπευσε η αστυνομία, η οποία παρενέβη για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και προχώρησε σε δύο προσαγωγές.



Οι Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.