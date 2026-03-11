Δικηγόρος οικογένειας της καθηγήτριας: «Υπάρχουν βίντεο από την κακοποίηση στην τάξη»

Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου, η οποία κατέληξε από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Όπως είχε η ίδια περιγράψει λεπτομερώς σε υπόμνημά της, έπεφτε θύμα συστηματικού bullying από ομάδα μαθητών της στο σχολείο όπου δίδασκε στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να γίνει κάποια ενέργεια από τους αρμοδίους, που θα σταματούσε τα όσα υφίστατο.



Ο δικηγόρος της οικογένειας της εκπαιδευτικού, Χαράλαμπος Αποστολίδης, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA και κατήγγειλε πως η δευτεροβάθμια δεν έκανε καμία κίνηση να ελέγξει το τι γινόταν, παρόλο που είχε ενημερωθεί.

«Έναν χρόνο τι έκανε η δευτεροβάθμια στην οποία απευθύνθηκε η κυρία με έγγραφό της, το οποίο κοινοποίησε στη διευθύντρια του σχολείου, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στο υπουργείο Παιδείας. Καμία ΕΔΕ δεν έγινε. Περιέγραφε ότι δεχότανε bullying από ορισμένα παιδιά, τα οποία της πέταγαν μπουκάλια με νερό, βιβλία, όταν γύρναγε την έβριζαν, ουσιαστικά την κακοποιούσαν. Επενέβη η διευθύντρια για να βάλει τάξη μέσα στην τάξη. Ήταν πλήρως ενημερωμένη. Και αντί να κάνουν ΕΔΕ και μετά να την παραπέμψουν στην υγειονομική, βρήκαν την εύκολη λύση να τη βγάλουν τρελή για να τη διώξουν».

Μάλιστα, ο κ. Αποστολίδης σημείωσε: «Ερευνούμε και αν σε αυτή την ομάδα των κακοποιητικών παιδιών συμμετείχε και συγγενικό πρόσωπο κάποιου από τους προϊσταμένους».



Από την πλευρά του, ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, επισήμανε πως θα πρέπει και θα υπάρξει διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών.



«Από την πρώτη στιγμή, τόσο η υπουργός Παιδείας όσο και εγώ δώσαμε σαφέστατες οδηγίες, να διερευνηθεί η υπόθεση. Το υπουργείο Παιδείας μέσα σε δύο μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η αναφορά σε εμάς, άμεσα δώσαμε οδηγία και εντολή να διερευνηθεί το γεγονός. 9/2 ήρθε σε εμάς και 12/2 έφυγε η επιστολή από το υπουργείο Παιδείας για να διερευνηθούν τα να διερευνηθεί το γεγονός. Από κει και μετά χρειάζεται μια διαδικασία για να γίνει αυτό. Παράλληλα τρέχουν οι δύο διαδικασίες τώρα. Η μία διαδικασία είναι η προκαταρκτική που έχει διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα είναι και υπηρεσιακή διαδικασία που ακολουθούμε εμείς».

«Υπάρχουν βίντεο»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δικηγόρος της οικογένειας της Σοφίας Χρηστίδου δήλωσε πως υπάρχουν βίντεο τα οποία ελήφθησαν κατά τις ώρες της κακοποίησης μέσα στην τάξη.



«Ένα από αυτά ανέβηκε και κατέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Εγώ κάνω έκκληση σε όποιο παιδί έχει τέτοια βίντεο να μας τα στείλει και να τα στείλει οπουδήποτε. Στο διαδίκτιο ή οπουδήποτε».