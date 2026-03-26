Πανελλαδική στάση εργασίας των εκπαιδευτικών για τον θάνατο της καθηγήτριας από τη Θεσσαλονίκη

Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, έπειτα από κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ). Η κινητοποίηση πραγματοποιείται από τις 08:00 έως τις 10:00 το πρωί και έρχεται στον απόηχο του τραγικού θανάτου της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που έχει προκαλέσει βαθιά αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με εντάσεις και συγκρούσεις εντός του σχολείου, ενώ η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή, με βάση καταγγελίες μαθητών για «ακατάλληλη συμπεριφορά». Σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο της οικογένειας, η διαδικασία κινήθηκε χωρίς προηγούμενη πειθαρχική έρευνα.

Σε τρισέλιδη αναφορά που είχε καταθέσει, η ίδια φέρεται να περιέγραφε περιστατικά εκφοβισμού που, σύμφωνα με την καταγγελία της, δεχόταν από συγκεκριμένους μαθητές την ώρα της διδασκαλίας.

Είχε ενημερώσει από τις 6 Φεβρουαρίου

Υπενθυμίζεται ότι η 57χρονη καθηγήτρια είχε αποστείλει στις 6 Φεβρουαρίου επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, στην οποία ανέφερε πως δεχόταν επανειλημμένα περιστατικά bullying από συγκεκριμένους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.



Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η εκπαιδευτικός τα τελευταία τρία χρόνια είχε καταθέσει επανειλημμένα αιτήσεις προκειμένου να μετακινηθεί από το σχολείο και να τοποθετηθεί σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.



Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης (11.03.2026), το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι θα συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε η υπόθεση να εξεταστεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.