Θεσσαλονίκη: Καμία απάντηση από το δήμο, λέει η Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ

Απαντήσεις σχετικά με το αν έχει γίνει από το δήμο Θεσσαλονίκης ο έλεγχος των στοιχείων των 23.214 ατόμων που υπέγραψαν το αίτημα για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ, ζητά με ανακοίνωσή της η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ. Όπως αναφέρει, έχουν περάσει «εικοσιπέντε ημέρες μετά την κατάθεση του αιτήματος των 23.214 πολιτών για δημοψήφισμα, και δέκα ημέρες μετά την κατάθεση των συμπληρωματικών στοιχείων» και »δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση από τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης».

Διαβάστε περισσότερα για την αντίδραση της Επιτροπής Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ.