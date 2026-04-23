ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 - Τα αιτήματα των εργαζομένων

Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρά σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, η ΑΔΕΔΥ, από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.

Η κινητοποίηση αφορά εργαζόμενους που είναι μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με βασικό αίτημα την απόσυρση συγκεκριμένων άρθρων νομοσχεδίου.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά την κατάργηση των άρθρων 126 έως 131, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις μεταβάλλουν τον χαρακτήρα της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, με πλήρη ανεξαρτησία των επιθεωρητών, επαρκή στελέχωση και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο της.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η Εκτελεστική Επιτροπή προχώρησε στην προκήρυξη της στάσης εργασίας έπειτα από σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας και του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι οδηγούν στην υπαγωγή της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε νέο πλαίσιο εποπτείας, το οποίο –όπως υποστηρίζουν– αλλοιώνει την αποστολή της.

«Αλλοίωση του ρόλου της Επιθεώρησης»

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να μετατρέψουν την Επιθεώρηση σε έναν μηχανισμό περιορισμένης αποτελεσματικότητας, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, γεγονός που –κατά την ΑΔΕΔΥ– πλήττει τον ρόλο της στην προστασία των εργαζομένων.