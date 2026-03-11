Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Αγ. Νικολάου η 22χρονη με μηνιγγίτιδα - Στα Χανιά η αδελφή της
Δύσκολες ώρες για την οικογένεια των δύο αδελφών.
Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, η 22χρονη - η μία εκ των δύο αδελφών από χωριό του Ηρακλείου με συμπτώματα μηνιγγίτιδας - σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Διευθυντής της ΜΕΘ, Δρ. Χ. Μασούντ. Όπως είπε, το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που μεταφέρθηκε η κοπέλα εκεί, είναι πολύ μικρό και παραμένει στη ΜΕΘ.
