Θεσσαλονίκη: «Σήκωνε» προϊόντα από γνωστό πολυκατάστημα – Το έκλεψε 2 φορές

Συνελήφθη από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης ένας 35χρονος, ο οποίος έκλεψε προϊόντα αξίας περίπου 131 ευρώ από γνωστό εμπορικό πολυκατάστημα το οποίο βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος είχε κλέψει και παλαιότερα προϊόντα αξίας 143 ευρώ από το ίδιο κατάστημα.

