ΗΠΑ: Στις 5 Νοεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης των δασμών του Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο

Την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης περί νομιμότητας των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ όρισε το Ανώτατο Δικαστήριο. Ειδικότερα, η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 5 Νοεμβρίου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Πρόκειται για μια σημαντική δοκιμασία για μια από τις πιο τολμηρές διεκδικήσεις της εκτελεστικής εξουσίας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, η οποία έχει κεντρική θέση στην οικονομική και εμπορική ατζέντα του.

Οι δικαστές ανακοίνωσαν στις 9 Σεπτεμβρίου ότι θα εξετάσουν την υπόθεση, μετά την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου ότι ο Τραμπ υπερέβη την εξουσία του επιβάλλοντας τους περισσότερους δασμούς του βάσει ενός ομοσπονδιακού νόμου που προορίζεται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η απόφαση αυτή προήλθε από προσφυγές μικρών επιχειρήσεων και 12 πολιτειών των ΗΠΑ - Αριζόνα, Κολοράντο, Κονέκτικατ, Ντελαγουέρ, Ιλινόις, Μέιν, Μινεσότα, Νεβάδα, Νέο Μεξικό, Νέα Υόρκη, Όρεγκον και Βερμόντ - οι περισσότερες από τις οποίες διοικούνται από Δημοκρατικούς. Το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο ξεκινά την επόμενη εννεάμηνη θητεία του στις 6 Οκτωβρίου, συμφώνησε επίσης να εκδικάσει ταυτόχρονα μια ξεχωριστή αμφισβήτηση των δασμών του Τραμπ που υποβλήθηκε από μια οικογενειακή εταιρεία παιχνιδιών, την Learning Resources.

Η πολιτική του Τραμπ και γιατί κατηγορείται

Οι δασμοί αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Τραμπ από την επιστροφή του στην προεδρία τον Ιανουάριο, ο οποίος έχει αποξενώσει τους εμπορικούς εταίρους, έχει αυξήσει την αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχει τροφοδοτήσει την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα.

Ο Τραμπ έχει μετατρέψει τους δασμούς σε βασικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας τους για να επαναδιαπραγματευτεί εμπορικές συμφωνίες, να αποσπάσει παραχωρήσεις και να ασκήσει πολιτική πίεση σε άλλες χώρες.

Το Εφετείο των ΗΠΑ για τον Ομοσπονδιακό Κύκλο στην Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στις 29 Αυγούστου ότι ο Τραμπ υπερέβη τα όρια επικαλούμενος έναν νόμο του 1977 γνωστό ως International Emergency Economic Powers Act, ή IEEPA, για να επιβάλει τους δασμούς. Ωστόσο, οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ επικαλέστηκε τον IEEPA για να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα που εισάγονται από μεμονωμένες χώρες, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα εμπορικά ελλείμματα, καθώς και ξεχωριστούς δασμούς που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο ως οικονομικό μέσο πίεσης προς την Κίνα, τον Καναδά και το Μεξικό, με σκοπό να περιορίσει τη διακίνηση φαιντανύλης και παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Ο νόμος παρέχει στον πρόεδρο την εξουσία να αντιμετωπίσει «μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» εν μέσω εθνικής έκτακτης ανάγκης. Ιστορικά είχε χρησιμοποιηθεί για την επιβολή κυρώσεων σε εχθρούς ή το πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων. Πριν από τον Τραμπ, ο νόμος δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ για την επιβολή δασμών.