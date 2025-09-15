Συμφωνία για το TikTok στον ορίζοντα - Τι αποκάλυψε ο Τραμπ μετά τις συνομιλίες με την Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα πήγαν πολύ καλά, αφήνοντας να εννοηθεί πως έχει επιτευχθεί συμφωνία και για το μέλλον του TikTok, το οποίο βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων.

Ο Τραμπ είπε ότι θα συνομιλήσει την Παρασκευή με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ .

«Η μεγάλη Συνάντηση για το Εμπόριο στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! (σ.σ. Οι συνομιλίες) θα ολοκληρωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social. «Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια "συγκεκριμένη" εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή», συμπλήρωσε.

Την Παρασκευή οι συνομιλίες για τη συμφωνία

Την Παρασκευή οι συνομιλίες για τη συμφωνία

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι στις αμερικανο-σινικές εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη επιτεύχθηκε ένα πλαίσιο συμφωνίας αναφορικά με το TikTok, πλαίσιο που θα ανοίξει τον δρόμο για μετάβαση της πλατφόρμας σε αμερικανική ιδιοκτησία.

«Έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok. Οι δύο ηγέτες, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι, θα συνομιλήσουν την Παρασκευή για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, αλλά έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Προσπάθειες για να παραμείνει το TikTok στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.

Νόμος που επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 2024 υποχρέωνε το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2025 εκτός κι αν η ByteDance πουλήσει την εταιρεία.

Όμως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.