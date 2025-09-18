CNN: Αυτοί είναι οι επόμενοι ιδιοκτήτες του TikTok

Μία πρόταση που θα μπορούσε να σώσει το Tik Tok από το μαύρο στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αφορούσε επενδύσεις από μία σειρά αμερικανικών εταιρειών venture capital, ιδιωτικών επενδυτικών ταμείων και τεχνολογικών επιχειρήσεων. Όλοι μαζί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία νέα εταιρεία με έδρα στις ΗΠΑ που θα λειτουργούσε την εφαρμογή στο εσωτερικό της χώρας, όπως αποκάλυψε σε ρεπορτάζ του το δίκτυο, CNN.

Το πλαίσιο της συμφωνίας, που σχηματοποιήθηκε από τους Κινέζους και Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα, αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη συμφωνία που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο, πριν ανακοινώσει δασμούς στην Κίνα που τελικά μπλόκαραν τη συμφωνία με το Πεκίνο για τη δημοφιλή εφαρμογή.

Μεταξύ των επενδυτών που αναμένεται να κατέχουν περίπου το 80% του Tik Tok, με τους Κινέζους επενδυτές να έχουν το υπόλοιπο, βρίσκονται οι Oracle, Andreessen Horowitz και Silver Lake, σύμφωνα με πηγές του αμερικανικού δικτύου. Το κονσόρσιουμ θα λειτουργεί με ένα διοικητικό συμβούλιο, που θα αποτελείται κυρίως από Αμερικανός, ενώ ένα μέλος του θα διοριστεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

Την Παρασκευή η τελική συμφωνία

Αρχικά, η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που συζητούνταν στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας, το πλαίσιο της συμφωνίας ήταν ακόμα υπό διαπραγμάτευση και ενδέχεται να έρθουν αλλαγές πριν την τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Ζινπίνγκ αύριο όταν και αναμένεται να υπάρξει μία τελική συμφωνία.

Ο εκτελεστικός Πρόεδρος της Oracle, Λάρι Έλλισον, που την περασμένη εβδομάδα έγινε για λίγο ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, φημολογείται ότι συμμετέχει στις συζητήσεις για την εξαγορά των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων του Tik Tok.

Μάλιστα, τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ είπε ότι στηρίζει τον Έλισον, που είναι γνωστός υποστηρικτής του, για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων του Tik Tok στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άλλωστε, η εταιρεία του Έλλισον έχει ήδη σχέσεις με το Tik Tok: η Oracle ξεκίνησε το 2020 να φιλοξενεί δεδομένα του Tik Tok και μάλιστα είχε πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να εξαγοράσει το Tik Tok σε μία συμφωνία που τελικά κατέρρευσε.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα επιχειρήσει να καταλήξει σε μία συμφωνία 50 – 50 ανάμεσα στην Κινεζική ByteDance και το νέο Αμερικανό ιδιοκτήτη, ωστόσο ο νόμος που πέρασε με διακομματική στήριξη επί Προεδρία του Τζο Μπάιντεν απαγορεύει το να ανήκει το Tik Tok στην Κίνα, με ποσοστό που να ξεπερνάει το 20%.